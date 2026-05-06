DETALJI STRAŠNE NESREĆE

Policija se oglasila o stravi na A3: 'Vozač je izgorio u kamionu, našli smo registarske pločice...'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Čitatelj 24sata

Na mjestu događaja su pronađene registracijske pločice Republike Sjeverne Makedonije...

U prometnoj nesreći na autocesti A3 u utorak popodne zapalio se kamion te je stradala jedna osoba na području Općine Donji Andrijevci, javila je brodsko-posavska policija.

Kamion je sletio s kolnika te se zapalio. U zapaljenju je smrtno stradala jedna osoba. Na mjestu događaja su pronađene registracijske pločice Republike Sjeverne Makedonije.

Sprječavanje prolaza vatrgascima 00:39
Užas na autocesti A3: Kamion se zabio u dalekovod i zapalio!

- Utvrđeno je da je za sada nepoznati vozač upravljao skupom vozila, krećući se južnom kolničkom trakom te je sletio izvan kolnika sa sjeverne strane, probio središnju metalnu odbojnu ogradu, udario u stup javne rasvjete, te prešao na suprotnu sjevernu kolničku traku, a nakon zanošenja ponovno udario u središnju odbojnu ogradu i drugi stup javne rasvjete - javila je brodsko-posavska policija.

Pogledajte gdje je bio sudar na A3 i kakva je kolona nastala!

Uslijed izbijanja požara skup vozila je u potpunosti izgorio zajedno sa nepoznatim vozačem. Na mjestu događaja su angažirane žurne službe. Promet se tijekom očevida uz regulaciju policijskih službenika odvijao usporeno južnom kolničkom trakom od 14.52, te sjevernom kolničkom trakom od 15.24 sati. Nadalje, angažirani su i djelatnici HEP-a na sanaciji oštećene elektronaponske mreže zbog čega je promet na autocesti bio obustavljen u vremenu od 18.48 do 19.15 sati.

Nastavlja se daljnji rad na utvrđivanju ostalih činjenica i identiteta stradale osobe.

