Policija se oglasila o stravi na A3: 'Vozač je izgorio u kamionu, našli smo registarske pločice...'

U prometnoj nesreći na autocesti A3 u utorak popodne zapalio se kamion te je stradala jedna osoba na području Općine Donji Andrijevci, javila je brodsko-posavska policija.

Kamion je sletio s kolnika te se zapalio. U zapaljenju je smrtno stradala jedna osoba. Na mjestu događaja su pronađene registracijske pločice Republike Sjeverne Makedonije.

- Utvrđeno je da je za sada nepoznati vozač upravljao skupom vozila, krećući se južnom kolničkom trakom te je sletio izvan kolnika sa sjeverne strane, probio središnju metalnu odbojnu ogradu, udario u stup javne rasvjete, te prešao na suprotnu sjevernu kolničku traku, a nakon zanošenja ponovno udario u središnju odbojnu ogradu i drugi stup javne rasvjete - javila je brodsko-posavska policija.

Uslijed izbijanja požara skup vozila je u potpunosti izgorio zajedno sa nepoznatim vozačem. Na mjestu događaja su angažirane žurne službe. Promet se tijekom očevida uz regulaciju policijskih službenika odvijao usporeno južnom kolničkom trakom od 14.52, te sjevernom kolničkom trakom od 15.24 sati. Nadalje, angažirani su i djelatnici HEP-a na sanaciji oštećene elektronaponske mreže zbog čega je promet na autocesti bio obustavljen u vremenu od 18.48 do 19.15 sati.

Nastavlja se daljnji rad na utvrđivanju ostalih činjenica i identiteta stradale osobe.