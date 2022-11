Beroš: 'Imamo više medicine, a manje zdravlja. Odlučili smo promijeniti neke koncepte'

Ministarstvo zdravstva RH predstavit će odaziv i ključne prijedloge s javnog savjetovanja kao i sljedeće korake u kontekstu reforme zdravstva.

- Suočeni smo i izloženi raznim medijskim natpisima, konstatacijama, pitanjima, raznim dilemama, promišljanjima, kritikama. Ono što je prirodno, to je otpor svih nas prema promjenama. Potpuno je jasno da nitko ne voli promjene, no one su ponekad i više nego nužne - rekao je Beroš na početku.

Poručio je kako je smisao sastanka komunikacija o reformskim pravcima.

- Bez zajedništva i izmjenjivanja ideja nećemo daleko. Potreban nam je konsenzus. Nakon završetka javnog savjetovanja htio sam prvo vama iznijeti neka promišljanja, stvari koje smo izmijenili, a sljedeći korak je parlamentarna rasprava u dva čitanja. Imamo vremena da još jednom svi zajedno sagledamo pravce kretanja i jesu li nam prihvatljivi - rekao je.

- Ako želite biti konstruktivni dionik promjena kojima težimo, iskažite svoj stav da možemo mi mijenjati, po potrebi, pravce kretanja. Imamo financijsku neodrživost sustava, izdvajamo za zdravstvo značajno manje od prosjeka EU. Troškovi zdravstva su visoki - rekao je. Istaknuo je kako su financijske sanacije bolnica postale pravilo, a ne iznimka.

- Imamo manje pacijenata, a više prekovremenih sati. Imamo više medicine, a manje zdravlja. Naš je cilj to izmijeniti. Ako ostane sve po starom, reforme nema. Slažemo li se s time i želimo li promjene? Vjerujem da će odgovor biti unison - želimo promjene, želimo izmijeniti zdravstveni sustav i prilagoditi ga pacijentu, to je naša misija - poručio je ministar.

Predstavio je i ključne izazove.

- Naš zadatak je pokrenuti reforme. Suočeni smo s demografskim promjenama, porastom komorbiditeta, ne možemo to ignorirati. Ovo što govorimo nije promišljanje samo moje kao ministra, većina ovih elemenata su temelj promjena u europskoj zdravstvenoj politici - poručio je. Dodao je kako se civilizacija suočava s kroničnim nezaraznim bolestima.

Izazov su i troškovi pa Beroš kaže kako treba razviti nove modele upravljanja.

- Reforma je dinamičan proces i zahtjeva kontinuirane promjene - rekao je.

Što se tiče osnovnog cilja reforme, Beroš je rekao kako je to održiv zdravstveni sustav s pacijentom u središtu. Jačanje javnog zdravstva je osnovni element, rekao je.

- Slijedi zaokret prema preventivi i ranom otkrivanju bolesti. Primarna zdravstvena zaštita mora postati prioritet - poručio je.

Beroš je zatim predstavio rezultate javnog savjetovanja. Poručio je kako je broj komentara minoran.

- Moguće da su neke stvari već ranije bile u javnosti pa nema većih komentara, a moguće je da javnost nije dovoljno zainteresirana za ovu tematiku. Pitanje reforme je pitanje svih nas skupa - rekao je.

- Obaveza rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i tu je bilo prijepora. Odlučili smo promijeniti koncept, s činjenicom i tendencijom da suština ipak ostane ista, a to je pružanje dodatne edukacije mladim liječnicima, dodatno skupljanje iskustva, ali to ne moraju provesti kroz godinu dana. Prihvatili smo prijedlog i godina dana neće biti obavezna. Formirat ćemo određeni pravilnik, uvest ćemo dodatne bodove za specijalizacije. Mladi liječnici će sudjelovati u izradi programa da bi regulirali Nacionalni plan za mlade liječnike - rekao je Beroš.

Idući element je članak koji definira pružanje hitne pomoći izvan radnog mjesta.

- Bolje smo definirali okolnosti. Htjeli smo dati pravni okvir liječnicima za ugrožavajuće situacije i naš zadatak je bio izmijeniti pravnu regulativu koja se odnosi na taj element - rekao je.

Što se tiče primarne zdravstvene zaštite, Beroš je rekao kako je taj koncept napravljen zbog potreba.

- Svugdje nedostaju medicinske sestre i liječnici i integracijom možemo to riješiti - poručio je.

Dodao je kako se mijenjaju stvari i na planu mentalnog zdravlja nakon pandemije i potresa te kako se logopedi i psihološka pomoć moraju razmijestiti u domove zdravlja.

Što se tiče fizikalne terapije, Beroš je rekao kako se to također smatra realnim i dostupnim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

- Mislimo obvezati lokalnu i regionalnu zajednicu da malo više motiviraju zdravstvene djelatnike za rad na njihovom području - poručio je Beroš.

