Beroš: 'Restriktivne mjere će uskoro početi davati rezultate'

Unatoč širenju zaraze u zdravstvenim ustanovama, imamo dovoljno zdravih liječnika u sustavu, izjavio je ministar Vili Beroš u emisiji HRT-a 'U mreži Prvog'. Od korona virusa u Hrvatskoj trenutno boluje više od 300 ljudi, a čak 495 medicinskih djelatnika je u samoizolaciji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Zasad smo poduzeli značajne restriktivne mjere, i očekujemo da će kroz koji dan početi davati rezultate. Ako broj novooboljelih bude znatno rastao, izvjesno je da ćemo morati poduzeti još restriktivnije mjere - rekao je Beroš te dodao kako unatoč širenju zaraze u zdravstvenim ustanovama imamo dovoljno zdravih liječnika u sustavu.

- Ne bih isključio uvođenje novih, strožih mjera iako aktualna situacija u ovom trenutku ne pokazuje potrebu za tim - rekao je ministar i objasnio kako je Hrvatskoj od iznimne važnosti što smo usporili eksponencijalni rast.

- Mi smo pet dana iza Italije, naš prvi slučaj je pet dana iza njihovog. Naša dinamika je puno drugačija, naša krivulja nije tako strma - rekao je ministar zaključujući kako nam to omogućava fleksibilnost.

- Ako neće doći do eksplozije novih slučajeva, mi ćemo ovo kontrolirati. Naravno da je moguć i drugi scenarij, mi smo i na to spremni. Ako se desi talijanski ili španjolski scenarij, i na njega ćemo reagirati - zaključio je Beroš koji će na pressici Stožera civilne zaštite u 9 sati iznijeti podatke o novooboljelima, no ministar je rekao da 'značajnijih momenata nema'.