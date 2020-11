- Nastojimo promi\u0161ljati unaprijed i volio bih da, kao i proljetos, Arena ne bude u funkciji, ali brojke su druga\u010dije i ozbiljnije i mogu\u0107e je da \u0107e biti ispunjena bolesnicima. Svatko od nas odgovornim pona\u0161anjem mo\u017ee doprinijeti da kapaciteti Arene budu popunjeni \u0161to manje mogu\u0107e. No, moramo imati odgovor i na ovakve momente - poru\u010dio je ministar Bero\u0161.\u00a0

<p>Ministar zdravstva<strong> Vili Beroš</strong> i doktor <strong>Davor Vagić</strong>, predstavnik vodećeg liječničkog tima Arene Zagreb predstavili su operativni stožer Arene.</p><p>- Arena neće biti zdravstveni objekt u užem smislu, već pomoćna zdravstvena ustanova koja će rasteretiti sustav - poručio je Beroš. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Nastojimo promišljati unaprijed i volio bih da, kao i proljetos, Arena ne bude u funkciji, ali brojke su drugačije i ozbiljnije i moguće je da će biti ispunjena bolesnicima. Svatko od nas odgovornim ponašanjem može doprinijeti da kapaciteti Arene budu popunjeni što manje moguće. No, moramo imati odgovor i na ovakve momente - poručio je ministar Beroš. </p><p>- Nakon ovoga slijedi čišćenje dvorane i nakon toga, po potrebi, primanje pacijenata - rekao je doktor Vagić. Ponovio je kako Arena neće biti bolnička ustanova, nego da će pomagati sustavu cijele države, a poglavito Zagreba. </p><p>- Lakše i srednje teški pacijenti koji više neće trebati biti u bolnici bit će ovdje i osigurat će se više kreveta za teške pacijente. Krećemo na 100 kreveta s mogućnosti proširenja na 270, po potrebi je moguće širenje - objasnio je Vagić. </p><p><strong>Snježana Krpeta </strong>izvijestila je o organizaciji sestrinske službe u Areni. </p><p>- U stanju smo u ovom trenutku zbrinuti 100 bolesnika. Opremljeni smo tehnički, ljudima i potrebnim materijalnima, uključujući priručni laboratorij i ljekarnu. U svakom trenutku smo spremni odgovoriti na potrebe bolesnika. Mi smo spremni za prihvat za blaže oblike bolesti do teže. Kada naš ministar i krizni stožer kaže, mi primamo bolesnike - poručila je. </p><p>Ministar obrane <strong>Mario Banožić </strong>rekao je da vojska pomaže na još 12 lokacija što se podizanje šatora za trijažu. </p><p>- Sudjelovat ćemo s još dodatnim timom ovdje ako za to bude potrebe - poručio je. </p>