- Razgovaramo o mjerama, danas \u0107e biti utana\u010dene, potpuno je jasno da su okupljana ta koja izazivaju sve ve\u0107i broj oboljelih. Ne\u0107emo ih zabraniti, ali morat \u0107e se strogo po\u0161tovati mjere. Razmatramo i situaciju na granicama, povisit \u0107emo kriterije za ulazak u Hrvatsku - ka\u017ee Bero\u0161.

Pojasnio je o \u010demu se to\u010dno radi.

- Nove mjere \u0107e najvi\u0161e biti okrenute prema okupljanjima, ali ne na na\u010din da \u0107emo ih zabraniti, ve\u0107 \u0107emo naglasiti sve one epidemiolo\u0161ke mjere, koje su do sada polu\u010dile rezultat. Uz to, svi oni koji organiziraju okupljanja \u0107e se morati vi\u0161e potruditi oko provo\u0111enja mjera, ali i da vode evidenciju i imena svih sudionika - istaknuo je.

Poo\u0161travanje mjera na granici uklju\u010duje i mjeru samoizolacije u trajanju od 14 dana.

U djelatnostima koje nose najve\u0107i rizik, morat \u0107e se nositi maske, poput trgovina i ugostiteljstva.

Imali smo neka okupljanja koja su generirala veliki broj zara\u017eenih. Da ih nije bilo, ovakva situacija ne bi bila, rekao je Bero\u0161.

Predvi\u0111en je nadzor za vjen\u010danja, jer je nadzor polu\u010dio rezultate u nadzoru klubova, naglasio je Bero\u0161.

\u0160to se ti\u010de Srbije, poduzet \u0107e se posebne mjere.

Vrlo vjerojatno se vra\u0107aju dnevne presice Sto\u017eera, jer su dobro utjecale na javnost, koja je dobivala pravovremene informacije.

Bero\u0161 je spomenuo i turiste koji su u Hrvatskoj, a koji su zara\u017eeni, ali je napomenuo da nitko od njih nije zara\u017een u Hrvatskoj.

- Svi koji imaju simptome bit \u0107e smje\u0161teni u zdravstvene ustanove, a oni koji nemaju, provest \u0107e se samoizolacija ili u kontekstu bilateralnih dogovora s mati\u010dnom dr\u017eavom, oni \u0107e biti vra\u0107eni u te dr\u017eave, naveo je Bero\u0161.