Ovo su nove cijene goriva

Vlada je u ponedjeljak na zatvorenoj sjednici donijela novu Uredbu o cijenama goriva. Od utorka bi cijena eurosupera trebala biti 1,64 ceura po litri (pojeftinjenje od dva centa), cijena dizela 1,78 (pojeftinjenje od sedam centi), dok će cijena plavog dizela biti također 7 centi niža i iznositi 1,29 eura.

Cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike bit će niža za 18 centi te iznositi 1,76 eura, a ukapljeni naftni plin za boce bit će jeftiniji 17 centi te iznositi 2,34 eura.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković u petak je iz Čakovca poručio kako, nakon otvaranja Hormuškog tjesnaca, očekuje daljnji pad cijena goriva. Komentirajući vijest da je Hormuški tjesnac ponovno otvoren, premijer je istaknuo kako su tržišta već reagirala. „Vidjeli ste odmah reakcije na burzama, gdje je krenuo trend smanjenja cijena nafte, što je jako dobro, poruka je dobra, vidjet ćemo koliko će to trajati, rekao je i dodao kako je sve to vezano u kontekstu onoga što se zbiva s primirjem koje je trenutačno na snazi pa se nadamo da će to tako ostati i u budućnosti.

- Prema procjenama, doći će do smanjenja cijena i eurosupera, dizela, plavog dizela i ukapljenoga naftnog plina i za spremnike, za boce, što je u ovom trenutku dobro - rekao je Plenković u petak.

Logičnim smatra da će burza, ako Hormuški tjesnac ostane otvoren i primirje potraje, na to adekvatno reagirati. „Očekujem, daljnje smanjenje cijena nafte i naftnih derivata što bi bilo sjajno i za gospodarstvo i za nastavak gospodarskoga rasta svih aktivnosti, sigurnost opskrbe i smanjenje inflatornog pritiska”, kazao je premijer.