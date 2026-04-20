Političarka iz seks afere: Uzeli su mi auto pa sam kupila vespu. Šešelj? Htjela sam ustati i otići

Piše Luka Safundžić,
Kada je upotrijebio ružne riječi htjela sam ustati je l' imam svoje dostojanstvo i ne želim da me netko vrijeđa ali sam iz poštovanja prema medijskoj kući ostala u studiju, kaže Pajković

Nisam znala da će Šešelj biti u studiju, rekla nam je bivša bivša državna tajnica u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.
Naime, ona je gostovala u jednoj televizijskoj emisiji u Srbiji gdje je uobičajena praksa da gostuje i ratni zločinac Vojislav Šešelj. U jednom trenutku izbila je svađa između Pajković i Šešelja zbog eksplicitnih snimki koje posljednjih mjeseci potresaju cijelu Crnu Goru. 

- Nemam problema sjesti s bilo kim, pa ni s onim koji me ne podržavaju. U emisiji sam htjela braniti svoje stavove, nisam htjela vrijeđati - rekla nam je Pajković. 

Dodala je još jednom kako nije znala da će Šešelj biti u emisiji i da ne želi diktirati politiku bilo kojeg medija.

- Možda da sam znala bi bilo bolje, da se priredim. Kada je upotrijebio ružne riječi htjela sam ustati je l' imam svoje dostojanstvo i ne želim da me netko vrijeđa ali sam iz poštovanja prema medijskoj kući ostala u studiju. Mislim da su dvije žene bile dominantnije od bilo kojeg muškarca - kaže nam Pajković. 

Ova bivša državna tajnica  našla u centru velikog skandala u Crnoj Gori. Sve je eskaliralo kad su u javnost procurile eksplicitne snimke i fotografije Pajković, tad državne tajnice u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava. Počele su se širiti društvenim mrežama, privatnim porukama i u grupama. Pajković tvrdi da je mjesecima bila izložena ucjenama i prijetnjama te da iza svega stoji Dejan Vukšić, bivši ravnatelj Agencije za nacionalnu sigurnost i savjetnik Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore.

Podsjetimo, Pajković je nedavno privedena jer je na autocesti vozila čak 202 km/h.

- Još mi nisu vratili automobil, kupila sam si vespu. Ponovno sam na kotačima, vozit ću je dok mi ne vrate auto - rekla nam je. Treba podsjetiti kako nam je ranije objasnila i kako je autocestom jurila jer je išla kod frizera. Pajković je ranije osnovala i stranku Europskog koraka slobode, kako nam je otkrila ima ogromnu podršku. 

- Mi nismo netko tko nastupa iz državnih sredstava, sve ide svojim tijekom. Podrška javnosti je nešto što se svakodnevno događa, tu pogotovo prednjače mladi ljudi koji žele političku promjenu - kaže nam Pajković. Otkrila nam je i kako, između ostalog, planira put u Hrvatsku. 

- Planiram put u Hrvatsku, odazvat ću se na emisiju na koju me budu zvali. Također, u kontaktu sam sa ženama iz Hrvatske koje su bile žrtve nasilja - zaključuje Pajković

