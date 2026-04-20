Komentari 23
Novi manevar! Banožića više ne brani Vržina, pitali smo je zašto. Njezin odgovor je nevjerojatan!

U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću | Foto: David Jerkovic /PIXSELL

Ova informacija dolazi svega nekoliko dana prije novog ročišta. Podsjetimo, to se ročište trebalo održati 21. travnja, no otkazano je zbog ranijih obveza sada već bivše odvjetnice...

Odvjetnica Ksenija Vržina više ne zastupa bivšeg HDZ-ovog ministra Maria Banožića, doznaju 24sata.

- Braniteljica optuženog odvjetnica mr. sc. Ksenija Vržina iz Zagreba je obavijestila sud kako više ne zastupa optuženog Maria Banožića, te je predložila da mu sud sva pismena dostavlja neposredno - potvrdili su nam sa Općinskog suda u Vinkovcima. Kontaktirali smo samu Vržinu, kako bi je pitali koji je razlog za otkazivanje.

- Ne postoji razlog, sa gospodinom Banožićem sam u dobrim odnosima - rekla nam je Vržina, a na potpitanje zašto je onda raskinuta suradnja, kratko je rekla 'to vas ne zanima'. 

Vinkovci: Mario Banožić odlazi sa suda
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Ova informacija dolazi svega nekoliko dana prije novog ročišta. Podsjetimo, to se ročište trebalo održati 21. travnja, no otkazano je jer je tada još uvijek Banožićeva odvjetnica Vržina sud obavijestila kako taj dan ima ranije zakazanu raspravu. Tako da je nova rasprava zakazana za 29. travnja. 

Također, nedavno smo pisali kako je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odbio je prijedlog bivšeg HDZ-ovog ministra obrane za izuzećem u kaznenom postupku, čime je Državno odvjetništvo jasno dalo do znanja da manevre smatra neosnovanima. 

Vinkovci: Prekinuto suđenje Banožiću, podnio je kaznenu prijavu protiv svjedoka | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Prema informacijama koje nam je potvrdio Općinski sud u Vinkovcima, Državno odvjetništvo RH donijelo je rješenje kojim se odbija zahtjev za izuzećem županijskog državnog odvjetnika u Vukovaru Miroslava Šarića. Time je s najviše razine Državnog odvjetništva potvrđeno da ne postoje razlozi koji bi doveli u pitanje nepristranost postupanja tužiteljstva u ovom predmetu.

Banožić privatno kazneno goni vozača kamiona koji ga optužuje, tvrdi da laže!

No, to nije jedina odbijenica. Paralelno su stigle i odluke iz samog sustava s nižeg distanci, Županijsko državno odvjetništvo u Vukovaru odbilo je kao neosnovan zahtjev za izuzećem svog zamjenika, ali i zahtjev za izuzećem općinskog državnog odvjetnika u Vinkovcima Ilije Gregića. 

Isto tako, početkom ožujka dogodio se i iznenadni obrat na sudu. Na ročištu pred Općinskim sudom u Vinkovcima, nakon što su saslušani svi svjedoci, očekivalo se da će Banožić napokon iznijeti svoju obranu, kako je ranije i najavio, na kraju dokaznog postupka. Umjesto toga, njegova odvjetnica Ksenija Vržina povukla je potez koji je rastegao tijek procesa.

Ponovno se odgađa suđenje HDZ-ovom Mariju Banožiću, evo i zašto

Sud je tada obaviješten da je Banožić podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatih osoba, među kojima su, kako je navedeno, službenici i dužnosnici tijela kaznenog postupka, ali i svjedok prometne nesreće Mirko Đalić. 

Prijava se odnosi na sumnje u kaznena djela sprečavanja dokazivanja i davanja lažnog iskaza. Istodobno, obrana je zatražila izuzeće praktički svih relevantnih aktera u postupku. Banožiću se sudi zbog izazivanja prometne nesreće u kojoj je 11. studenoga 2023. na cesti Vinkovci-Županja poginuo Goran Šarić. 

Komentari 23
