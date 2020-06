Berošev apel: Virus nikada ne spava, mladi, budite odgovorni!

Virus je još uvijek oko nas. I noćni sati su sati njegovog širenja i moramo biti oprezni, poručio je ministar Beroš te apelirao na mlade da pripaze na širenje korone u noćnim klubovima...

<p>Na konferenciji stožera Zagrebačke županije kazali su kako je u posljednja dva sata otkriveno 39 novih slučajeva zaraze koronavirusom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Korona u Hrvatskoj</p><p>Žarišta su noćni klubovi. Stoga je ministar zdravstva <b>Vili Beroš</b> uputio apel mladima.</p><p>- Što se tiče korona virus ugroze, to ste me pitali, jutros je također broj novooboljelih manji nego što je bio jučer. Međutim, ponovno je među njima dosta veliki broj onih koji su iz noćnih klubova, tako da je to stvarno nešto o čemu moramo razmisliti. Apeliram još jednom na sve mlade i na sve da je potrebno odgovorno se ponašati i izbjegavati te rizične situacije jer virus je još uvijek oko nas i on nikad ne spava. Prema tome i noćni sati su sati njegovog širenja i moramo biti oprezni, poručio je ministar, prenosi <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521474/Koronavirus-Hrvatska.html" target="_blank">N1.</a></p><p>- Tamo je nemoguće, među tim mladim ljudima, pohvatati sve kontakte, eventualno nam znaju reći s kim su poslije bili, ali u klubu ne. Nisam pametan što napraviti oko klubova, nemoguće je od mladih očekivati da se tamo pridržavaju obaveznog razmaka i drugih mjera, kazao nam je i dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Grada Zagreba. </p>