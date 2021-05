Državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Silvio Bašić u RTL Direktu kazao je kako ne postoji niti jedan drugi način da vratimo svoj život u normalu osim cijepljenja.

- Naš zadatak je procijepiti što veći broj građana RH i mi smo spremni procijepiti apsolutno sve građane, a kamoli one koji to žele, a nadam se da će njih biti doista puno. Kada pričamo o 55 posto procijepljenih, pričamo o ljudima, ne o dozama. Pričamo o nekom minimalnom cilju od 55 posto procijepljenog pučanstva. Naša želja je procijepiti što više jer cijepljenje je jedini način da zaštitimo sebe, svoje obitelji, sve oko sebe. Ukoliko shvatimo da je cijepljenje jedini način za oporavak naše zemlje i svijetlu budućnost, onda će to biti svi građani RH. Imamo dovoljno doza, odnosno doći će - rekao je Bašić i komentirao Drive-in cijepilište u Virovitici te mali odaziv građana na cijepljenje.

- Ja nisam nikad rekao da su građani krivi, nisam bio nezadovoljan, dapače, bio sam jako zadovoljan . Otvorila se jedna nova mogućnost našim građanima da se na jedan, po meni, ugodniji i ljepši način cijepe, a žalosti me činjenica da je zasada jako malo ljudi iskazalo interes da se cijepe i nadam se da će u kratkom sljedećem periodu biti više ljudi - rekao je.

Osvrnuo se i na platformu Cijepise te na broj prijava koji se značajno ne povećava.

- Ljudi koji su pokazali interes da se žele cijepiti, bilo je nešto više od 200 tisuća, od tih 200 tisuća procijepljeno je nekih 50 tisuća, malo više. Povećava se i broj na dnevnoj bazi, ali zanemarivo, neke dvije, tri tisuće tu negdje. To me žalosti, doista ne postoji niti jedan drugi način da vratimo svoj život u normalu osim cijepljenja i to moramo shvatiti. Prikazali ste jednu vrlo tužnu činjenicu koju mi na neki način ili zaboravljamo ili ne želimo prihvatiti, a to je svakodnevni veliki broj mrtvih, puno veći nego što je bio za vrijeme rata. Ne znam dan u ratu u kojem je stradalo više od 50-60 ljudi od rata. To je nama sad svakodnevica. Tada nitko nije trebao objašnjavati ljudima da trebamo uzeti oružje i branimo se. Danas je to oružje cjepivo. Tada nitko nije trebao reći kada zvone sirene za uzbunu, da idemo u sklonište, a danas to trebamo naglašavati - kazao je Bašić.

Bašić je između ostalog komentirao i premijerovu izjavu da bi do kraja lipnja trebalo biti cijepljeno 55 posto ljudi..

- Koristim ovu emisiju isto tako da ih motiviram na jedan način, da ljudi konačno shvate da se cijepiti moramo ukoliko hoćemo, da recimo, sutra imamo dobru turističku sezonu, da se možemo slobodno kretati, da ne moramo koristiti maske, da možemo ići u kino, da možemo ići u kazalište. Drugog načina nema, a isto tako morate voditi računa da se od 150.000 ne žele svi cijepiti. Postoji prioritetna skupina kojoj se pristupilo. Postoje određene skupine populacije, primjerice turistički radnici koji su svoj interes iskazali na drugi način. Oni će isto biti procijepljeni, samo se trebaju javiti svojim poslodavcima. Oni su već poslali u Ministarstvo turizma, njihove popise, mi smo poslali popise županijskim koordinatorima koji će shodno našem naputku, što prije, makar su mi tako obećali, zvati te skupine ljudi što se već počelo raditi ovog tjedna.

Na pitanje hoće li ispuniti plan od dva milijuna doza do kraja lipnja, Bašić je rekao da hoće.

- Temeljem prijašnjih rezultata kojima, ja to mogu slobodno ponoviti, najbolji po procijepljenosti ovisno o broju doza u Europi, znači više od 90 posto na kraju svakog tjedna ispunimo. Temeljem obećanja koje sam dobio od svih županijskih koordinatora, odgovorno tvrdim da hoćemo. Pod uvjetom da imamo koga cijepiti - kazao je.