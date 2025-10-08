Beroševo zapošljavanje možda je obavljeno po zakonu, ali je moralno i etički neprihvatljivo

Nakon višemjesečnog iščekivanja Vili Beroš napokon je dobio posao neurokirurga na natječaju u KBC-u Sestre milosrdnice.

Je li na razgovor za posao došao s Hrvojem Petračem ili s Ivanom Turudićem? Ili s iskaznicom HDZ-a? Ili s izmijenjenim zakonom koji je toj bolnici omogućio da optuženika primi na posao?

Mogao je, recimo, Beroš slobodno doći na razgovor s Hrvojem Petračem s kojim je sudjelovao u najvećoj i najodvratnijoj korupcijskoj aferi u povijesti hrvatskog zdravstva, s obzirom da je Petrač preko njega upravljao cijelom operacijom i dobro je upoznat sa cijelim sustavom.

Mogao je doći s glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem koji je protiv Beroša podigao optužnicu za korupcijsku aferu koja je uključivala čak i ovu bolnicu, kako bi šef DORH-a svjedočio o karakteru i podobnosti novog zaposlenika.

Blagoslov HDZ-a

Ipak, Beroš je došao s iskaznicom HDZ-a, blagoslovom stranačkog šefa i s odredbom zakona kojeg je izmijenio HDZ kako bi se omogućilo optuženiku za korupciju da dobije posao u državnoj bolnici.

Nije nezaposleni Beroš, donedavni korisnik pravila "6+6", išao prema privatnom sektoru u kojem je fušario dok je radio kao liječnik u Vinogradskoj, već se zaposlio u državnoj bolnici koja evidentno ne mari za moralnu podobnost svog novog neurokirurga.

Niti mari za činjenicu da se Beroš nakon uhićenja zabrinuto pitao "bi li netko s optužnicom nad glavom mogao koncentrirano raditi svoj posao?".

Beroš je na novu poziciju izabran jednoglasno. Nitko u povjerenstvu nije imao ništa protiv. Misle da je osoba pod optužnicom, i to za korupciju u hrvatskom zdravstvu, kao i za primanje mita od 75 tisuća eura, najkvalificiranija za dobivanje tog posla.

Nauštrb svih drugih kandidata koji nemaju optužnicu nad glavom.

On nevin, a svi priznali

Naravno, Beroš je nevin dok ne bude pravomoćno osuđen, ali svi drugi sudionici afere priznali su krivnju i nagodili se s tužiteljima. Priznali su da je Beroš bio dio njihove operacije.

Prema optužnici, Beroš je odobio nabavku medicinske opreme uz napuhanu cijenu, a u optužnici se spominje da je upravo bolnica koja je Berošu sada dala posao preplatila neurokirurški robotski mikroskop za gotovo 240 tisuća eura.

Akter afere koja je financijski oštetila KBC Sestre milosrdnice dobio je sada posao upravo u KBC Sestre milosrdnice.

Nema scenarija koji bi to bolje složio.

Sve po zakonu

Sve je ovo odrađeno po zakonu, i to zakonu koji je ljetos prilagodio HDZ kako bi otvorio optuženiku za korupciju mogućnost zapošljavanja u državnoj bolnici. Ali ako je to odrađeno po zakonu, ne znači da je moralno ispravno.

Zašto se posao nije dalo nekome bez optužnice na grbači? Zašto se posao nije dao nekome tko nije do lakata umočen u korupcijsku aferu, i to upravo u zdravstvenom sustavu? Kako se ovakvoj kompromitiranoj osobi poklanja povjerenje? I kako će pacijenti koji će dolaziti u tu bolnicu vjerovati bivšem ministru koji je pokazao na koji način djeluje, razmišlja i kako je posvećen poslu?

Možda će znati kako se s njim dogovoriti?

Moralno potonuće

Ako je afera "Mikroskop" bila najodvratnija među svim odvratnim HDZ-ovim korupcijskim aferama, upravo zbog bezočne pljačke ionako sirotinjskog hrvatskog zdravstvenog sustava, onda je Beroševo zapošljavanje, i to upravo u bolnici spomenutoj u optužnici, moralno potonuće hrvatskog zdravstva.

Beroš je još uvijek nevin, ali je trajno obilježen i sudeći po činjenici da su ostali akteri priznali krivnju, mogla bi i njemu sudbina uskoro biti zapečaćena sudskom presudom.

No i ta presuda neće previše utjecati na njegovo radno mjesto, osigurano zakonskom odredbom koja spriječava zapošljavanje jedino optuženika za kaznena djela prema djeci i maloljetnicima, osim ako će morati na neko vrijeme otići na izdržavanje neplaćenog dopusta.

Osramoćeni i odbačeni Vili "Supervili" Beroš dočekao se na noge. Sada onaj famozni pljesak s balkona zaslužuju oni koji su se za njega pobrinuli.

