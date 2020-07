Beskućnika gurnuli u smrt: 'On je davno ostao bez oca i majke, ovo je strašna tragedija'

Nesretni Tomislav Ž., koji je inače bio beskućnik, život je izgubio nakon što su ga u utorak oko 18.30 “prijatelji” sa stjenovite plaže prisilno bacili u duboko more.

<p>Tragična smrt beskućnika <strong>Tomislava Ž. </strong>(38), koji se u utorak utopio na riječkoj plažici Križić na Pećinama, potresla je Grad koji teče. Smrt nalik onoj pokojnog dobrog duha Rijeke - Vitomira Jovičića Simkea, prije desetak godina, uznemirila je i njegovog brata Mirka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>- Jako me potreslo kad sam čuo što se dogodilo, da su čovjeka bacili u more na Pećinama i da je preminuo. Moj brat život je izgubio na gotovo identičan način. U prvi mah pomislio sam da se radi o mulariji, što ne znači da je slučaj manje tragičan, ali me sve zgrozilo tim više saznajući da su u pitanju odrasli ljudi. Pa tko se tako ponaša u tim godinama?</p><p>Povijest se nažalost ponavlja i nije mi jasno što se to s ljudima dešava i što je više potrebno da se javnost osvijesti po pitanju nasilja. Jako mi je žao čovjeka - komentirao je Simkeov brat Mirko.</p><p>Nesretni Tomislav Ž., koji je inače bio beskućnik, život je izgubio nakon što su ga u utorak oko 18.30 “prijatelji” sa stjenovite plaže prisilno bacili u duboko more. Iz policije je potvrđeno kako je za njegovu smrt osumnjičen 38-godišnji M.J. Od nesretnog beskućnika oprostili su se i iz riječke Socijalne samoposluge “Kruh sv. Elizabete”, čiji je korisnik bio.</p><p>- Dragi ljudi preselio u vječnost naš dragi brat Tomislav Ž. Čuli smo se sat vremena prije nego je preselio u vječnost. Umro je ovom svijetu, vjerujem da je sada u boljem - oprostili su se njegovi pravi prijatelji, koje smo jučer kontaktirali i potvrdili su nam da je Tomislav, nažalost, zaista tragično preminuo u utorak na Pećinama.</p><p>Nesretni 38-godišnjak iza sebe je ostavio tetu na Krku.</p><p>- Tomislav je davno ostao bez oca i majke. Žao mi je, shvatite me, ne želim razgovarati o ovoj tragediji - rekla nam je teta.</p><p>Strašnu tragediju komentirali su nam stanari zgrada iznad navedene plaže, koji smatraju kako je ovakva tragedija bila samo pitanje vremena budući da se već duže vrijeme, kažu, beskućnici i narkomani okupljaju u obližnjoj napuštenoj vili.</p><p>- Stalno su tu, opijaju se, razbijaju, viču, uznemiruju... I evo sad je čovjek izgubio život - kazali su zabrinuti stanari.<br/> Nažalost, iz nečije obijesti smrtno je stradao beskućnik. Nije ga uspio spasiti ni riječki rukometaš Antonio Vozila, koji je odmah priskočio u pomoć.</p>