Besmisleno je da stranke dobiju više novca kako inflacija raste...

Prije manje od 10 godina, upornim zalaganjem 24sata uspjeli smo izboriti da saborske političke stranke dobivaju manje novca iz proračuna. Paradoks je bio očit. Stranke su dobivale postotak od ukupne državne potrošnje. Pa što je država više trošila, stranke su više dobivale. I to bez obzira na tadašnje mjere štednje. Čak i ako novca nema, država se zadužuje pa više troši, stranke su dobivale više. I to rapidno više svake godine. Vlada je prvo ograničila iznos isplate, a zatim je zakon promijenjen. Već šest godina, stranke u Saboru dobivaju 0,075 posto od ukupnih poreznih prihoda države. Ali zadnjih godina inflacija čini svoje. Građanima ruši standard jer danas mogu kupiti za isti novac trećinu manje nego su mogli kupiti prije četiri godine. Međutim, inflacija puni državni proračun kroz PDV. I onda stranke dobivaju sve više. Primjerice, u 2022. godini je saborskim strankama isplaćeno 7,2 milijuna eura. Već ove godine su došli na 11,6 milijuna eura, a sljedeće ćemo im dati čak 13,8 milijuna eura ako država ove godine ostvari planirane porezne prihode u proračunu. Dakle, u odnosu na prije samo četiri godine, dok građani mogu kupiti trećinu manje, strankama će dati 6,6 milijuna eura više - odnosno 92 posto više. Nema nikakvog razloga za takav rast isplata strankama. Troškovi rada im sigurno nisu toliko porasli. Sasvim je jasno da treba smanjiti postotak ili promijeniti formulu za izračun, kad već stranke od svojih pristaša kroz članarine i donacije prikupe siću u odnosu na javni novac.

