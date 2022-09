Besplatan ručan za svako dijete pokazuje zrelost društva

Bez nesretnih epidemioloških mjera, veselo i bez drame, kako i treba biti, počela je nova školska godina. Ipak, već sada dugu sjenu bacaju najave teške, krizne zime, poskupljenja grijanja, struje, prehrane. Školstvo u Hrvatskoj je decentralizirano, što znači da na razini svake lokalne uprave odlučuju kako će se pokrivati operativni troškovi u školama. Nažalost, kako je pokazao i primjer iz Zadra koji je podigao najnoviju buru, neke stvari ne bi trebalo prepuštati lokalnim odlukama. A to su, uz udžbenike, školska prehrana i prijevoz. Da, država i lokalne uprave dobrim dijelom šalju novac školama za te potrebe, no činjenica je da školske obroke i dalje plaćaju roditelji. To dovodi do situacija u kakvoj se zatekla i zadarska ravnateljica. Da korisnici ne mogu ili ne žele podmirivati svoje troškove, koliko god oni mali bili, pa se škole dovijaju raznim načinima da naplate tu užinu i ručak za dio đaka.