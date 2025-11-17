Besplatna konferencija za sve: 'Ne nasjedaj! kako prepoznati investicijsku prijevaru?'

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) poziva predstavnike medija na konferenciju "Ne nasjedaj! Kako prepoznati investicijsku prijevaru?", koja će se održati u četvrtak, 20. studenoga 2025. od 10:00 do 12:00, u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, Radnička cesta 21.

Konferencija je namijenjena građanima, a posvećena je podizanju svijesti o rastućem problemu investicijskih prijevara te pružanju praktičnih smjernica o tome kako se građani mogu zaštititi od takvih prijevara.

Foto: PROMO

Kroz stručno predavanje i raspravu predstavnika relevantnih institucija (Ministarstva unutarnjih poslova, Agencije za elektroničke medije, Hanfe), kao i medija i pravne struke, sudionicima će se objasniti najčešći oblici investicijskih prijevara, kako ih na vrijeme mogu prepoznati te kome se mogu obratiti u slučaju sumnje na prijevaru.

- S obzirom na važnost teme i besplatan karakter konferencije, pozivamo medije da informaciju o njezinu održavanju podijele na svojim komunikacijskim kanalima kako bi što veći broj građana mogao sudjelovati - kažu iz Hanfe.

Dolazak se može potvrdite najkasnije do srijede, 19. listopada 2025., na adresu: press@hanfa.hr.