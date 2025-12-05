Shrvani otac ubijene djevojke za 24sata: 'Ne mogu vjerovati da mi je pred očima pucao na kćeri'

Bio sam u kući i on je došao i pucao je posvuda. Kad je počeo pucati, jedva sam se izvukao, to se ne može opisati, rekao je za 24sata potreseni otac dviju mladih žena koje su u četvrtak navečer u Murskom Središću postale žrtve napada. Jedna je, 28-godišnjakinja, preminula u čakovečkoj bolnici, a njezina 29-godišnja sestra bori se za život. Zločin u kući u Ulici Sitnice, u kojoj živi većinom romska populacija, potresao je sve mještane.

Otac nam je također potvrdio da je njegova kći bila trudna.

- Nije mi jasno zašto ju je morao ubiti - govori nam shrvani otac.

Policija je dojavu primila u 20.53, a na teren su odmah poslali sve raspoložive policijske ophodnje i Hitnu pomoć. Utvrđeno je da je Josip Oršuš (40) iz Piškorovca, naoružan vatrenim oružjem, prvo u kući ranio 28-godišnjakinju, svoju nevjenčanu suprugu, a zatim pri izlasku i njezinu godinu dana stariju sestru. U bolnici je, unatoč pokušajima reanimacije, mlađa sestra preminula u 22.10, dok je starija i dalje u životnoj opasnosti. Susjedi i rodbina, koji su se u roku od nekoliko minuta našli na cesti, još su u šoku.

- Čuli smo pucnjavu i odmah smo izašli vidjeti što se događa. Susjeda je ležala na podu i odmah smo zvali upomoć - govore nam susjedi.

‘Vidio sam ga kako bježi’

Kum ubojice kaže i kako je vidio trenutak bijega.

- Odjurio je Opel Astrom, ja sam zvao Hitnu. Sve je bilo puno krvi. Mi smo kumovi, praktički živimo u istom dvorištu. Ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo - rekao nam je kum osumnjičenog.

I dok smo s njim razgovarali, istražitelji su u dvorištu kuće u kojoj se sve dogodilo izuzimali dokaze. Pretraživali su sve, od kanti za smeće do papirnih kutija koje su se nalazile u dvorištu. S druge strane, mještani govore da se sve zbilo u samo nekoliko minuta.

- Čuli smo glasine da je rekao da ima poklon, otišao po to u automobil i vratio se naoružan. Nakon što su se čuli pucnjevi, on je pobjegao. Policija je stigla odmah, nakon nekoliko minuta - govore stanovnici Sitnice.

Pitali smo ih i jesu li imali informacije da posjeduje oružje.

- To nismo znali, nije se nikad hvalio time. Vidjeli smo informacije da nisu njih dvoje bili baš u najboljim odnosima - govore susjedi.

Potraga za napadačem već se iste večeri proširila na susjednu Sloveniju. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je u petak ujutro u Sloveniji pronađen automobil kojim se osumnjičeni udaljio s mjesta zločina.

- Imamo osnovanu sumnju tko je počinitelj. Traga se za njim i siguran sam da će biti doveden pred lice pravde - poručio je Božinović.

Naglasio je da se radi o femicidu budući da je ubijena bila bliska osoba napadaču. Načelnik međimurske policije Ivan Sokač dodao je da je mjesto događaja vrlo blizu granice te da se upravo zbog toga sumnja da je počinitelj odmah prešao u Sloveniju. Obje policije raspisale su tjeralice, a građani su upozoreni da je Oršuš naoružan i izrazito opasan.

- Morali smo poduzeti mjere zaštite još nekih osoba da ne bi počinili još koje kazneno djelo - rekao je Sokač.

Strah u ulici Sitnice

Mještani s kojima smo razgovarali također ne kriju strah zbog toga što je napadač još na slobodi.

- Normalno da nas je strah, dokle god je on na slobodi, navodno ih je sve htio ubiti, a što je razlog, to zna samo on. Smirit ćemo se kad saznamo da ga je policija svladala - rekao nam je jedan od mještana iz ulice. Strašnu tragediju komentirao je i predstavnik romske zajednice na području Grada Mursko Središće, gradski vijećnik Milorad Mihanović.

- Ne postoje riječi koje mogu opisati moju tugu i moju bol. Ja sam odrastao s njima, moji roditelji su im krsni kumovi. Prevelika tuga nadvila se nad Sitnice - rekao je.

Također, 24sata su doznala da je Oršuš na dan zločina trebao otići na izdržavanje zatvorske kazne u zagrebački Remetinec. Sudac Igor Pavlic, glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu, rekao nam je da se Oršuš u četvrtak trebao javiti u Remetinec na godinu dana zatvora zbog krađe, a u sljedeći ponedjeljak i još jednom sucu zbog dodatne kazne od deset mjeseci - za prometni prekršaj.

Ministar Božinović istaknuo je kako je riječ o recidivistu s oko 35 kaznenih djela evidentiranih u sustavu. Potvrdio je i da je ubijena žena neko vrijeme bila u sigurnoj kući, što ponovno otvara pitanje koliko su preventivni mehanizmi učinkoviti.

- Kad slučaj dođe do policije, očito je da cijeli kompleks preventivnih aktivnosti nije postigao željene rezultate - rekao je ministar.

U Murskom Središću, koje mještani opisuju kao mirno i tiho mjesto, cijelog su jutra nakon tragedije ljudi izlazili pred kuće i okupljali se oko ograđenog prostora na kojem je policija provodila očevid. Mjesto zločina nalazi se samo četiri minute vožnje automobilom od slovenske granice.

Veće kazne za femicid?

- Ne možemo vjerovati da se ovo dogodilo kod nas. Iako je policija tu, inspektori u odijelima nama je i dalje teško povjerovati u sve to - govore.

Ističu i kako su scene koje su ih jutros zatekle u njihovoj ulici viđali samo u filmovima.

- Još mislim da je ovo nekakav san. Nije nam jasno zašto je morao baš pucati u njih, nikad se nije govorilo da oni imaju nekakvih posebnih problema - kažu mještani.

O cijelom slučaju oglasio se i ministar pravosuđa Damir Habijan, koji je istaknuo kako država nastavlja raditi na jačanju kaznenog okvira za femicid.

- Koliko god bio strog, zakonodavni okvir očito nije dovoljan. Ovo je ubojstvo ženske osobe, femicid. Ovakvi tragični događaji podsjetnik su na odgovornost svih nas - rekao je ministar i podsjetio da je od uvođenja kaznenog djela teškog ubojstva ženske osobe podignuto sedam optužnica, a donesene su četiri presude.

- Samo zajedno možemo, kroz edukaciju, prevenciju i represiju, ovakvu pojavnost svesti na najmanju moguću mjeru - zaključio je.