Besplatno je pokopao mnoge: 'Kakav bih inače bio čovjek?'

Osječanin Danijel Ljubić, kojega mnogi znaju po nadimku Boni, samozatajni je 'dobri div' grada na Dravi jer za njegovu požrtvovanu skrb za potrebite zna samo mali krug 'njegovih' ljudi iz Donjeg Grada, oni okupljeni oko njega koji potrepštinama napune njegove kombije prije nego krene s njima na put. Naime, Danijel je godinama pokretač brojnih humanitarnih akcija sakupljanja hrane i potrepština za ljude u potrebi.

Osijek: Danijel Ljubić, kandidat za nagradu Ponos Hrvatske | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Posljednjih desetak godina, otkako ima privatno pogrebno poduzeće, imao je priliku pružiti ruku pomoći ljudima u njihovim najtužnijim trenucima.

Pomogao je čak dvije slavonske obitelji koje su nedavno, u različitim periodima, izgubile svoju malu djecu. Obje su te obitelji bile socijalno ugrožene, bez dovoljno novca da plate dostojanstven pokop. Ljudi su prikupljali novčanu pomoć da im pomognu.

Osijek: Danijel Ljubić, kandidat za nagradu Ponos Hrvatske | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- U oba je slučaja moje pogrebno poduzeće trebalo odraditi sve oko pokopa. Kada sam saznao u kakvim su životnim situacijama te obitelji, ništa nisam naplatio. Kakav bih inače čovjek bio? Oni su bili iznimno zahvalni i to mi je dovoljno, iako ne tražim ni to. Često se dogodi da ne dobijem ni to, ali ne zamjeram. Tijekom proteklih godina bilo je oko desetak pokopa koje sam odradio besplatno jer je obitelj došla i rekla da nema novca, ili sam sam shvatio njihovu situaciju. To su obitelji koje naprosto nađu put do mene, a ja mislim da je to s razlogom. U dva slučaja sam osjećao da trebam ponuditi svoju pomoć sam. Prvi puta je bilo kada su tragično nastradale dvije djevojčice iz Erduta koje su s razredom putovale na školsko putovanje. Tada sam otišao u školu i ponudio se besplatno sahraniti te djevojčice. A drugi puta je bilo 2021. godine nakon prevrtanja autobusa kod Slavonskog Broda u kojemu je poginulo desetoro kosovskih državljana, a 44 ih je ozlijeđeno. Tada sam se javio kosovskoj ambasadi i ponudio besplatnu uslugu prijevoza nastradalih na Kosovo. Odgovorili su mi zahvalom i rekli da to ipak imaju riješeno. To su situacije kada možeš nekome pomoći jer su u problemu, pa zašto im ne bi pomogao - kaže Danijel. Zbog neizmjerne humanosti, Danijel dobiva nagradu Ponos Hrvatske!

