Bespovratnih 13 milijuna eura za dječja igrališta i vrtiće

Od šest milijuna eura, koliko je vrijedan poziv za uređenje i opremanje igrališta za djecu 3,6 milijuna eura namijenjeno je za projekte iz slabije razvijenih gradova i općina, razvrstanih od I. do IV. skupine, a 2, 4 milijuna eura za one razvijenije, razvrstane od V. do VIII. skupine. Za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, Ministarstvo je osiguralo bespovratnih sedam milijuna eura. Od toga je 2,8 milijuna namijenjeno za projekte ulaganja u javne vrtiće slabije razvijenijih gradova i općina, a 2,1 milijun eura za projekte iz gradova i općina od V. do VIII. skupine.

Za projekte ulaganja u privatne vrtiće na području slabije razvijenih gradova i općina osigurano je 1,4 milijuna, a za razvijenije 700.000 eura.

Udio bespovratnih sredstva po projektu može iznositi do 50 posto, za projekte najrazvijenijih gradova i općina iz VIII. skupine razvijenosti, do 100 posto za one iz I. skupine, dakle najslabije razvijene.

Prihvatljivi partneri su privatni dječji vrtići upisani u elektronički upisnik vrtića koji vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Najniži iznos koji se po pojedinačnom projektu bespovratno može dobiti je 10. 000 eura, a najviši 50. 000 eura.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga na te pozive je do 11. ožujka u 15,30 sati.

Javni pozivi, sa svim pojedinostima o načinu i uvjetima prijave, dostupni su na mrežnoj stranici Ministarstva demografije.