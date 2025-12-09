Betlehemsko svjetlo mira doneseno u Hrvatski sabor

Betlehemsko svjetlo mira 9. put je u utorak stiglo u Hrvatski sabor, a njegov predsjednik Gordan Jandroković uz zahvalu Savezu izviđača Hrvatske koji ga već 33 godine u Hrvatsku donosi u vrijeme Došašća, naglasio je da je ono poruka mira u današnjem svijetu punom izazova i prijetnji. Ovo je 33. puta kako Betlehemsko svjetlo mira dolazi u Hrvatsku, istaknuo je Jandroković na primanju izaslanstva Saveza te ustvrdio da je dolazak Betlehemskog svjetla mira postao gotovo dio tradicije Adventa u Zagrebu i Hrvatskoj.

„Drago mi je i veseli me kad dođete ovdje kako biste poruke mira, zajedništva, međusobnog uvažavanja donijeli i u Hrvatski sabor”, istaknuo je.

Sabor je mjesto polemike, sukobljavanja, različitih svjetonazora, podsjetio je Jandroković, no vjeruje da će dolaskom Betlehemskog svjetla mira svi oni koji u Saboru sudjeluju u tim političkim borbama dobiti „jedan poticaj da budemo bolji, da se međusobno uvažavamo i da jedni prema drugima budemo ipak nešto bolji nego što smo inače kad vodimo naše političke polemike”.

Upozorio je kako to Svjetlo podsjeća i „na svijet u kojem danas živimo, koji je nažalost prepun izazova, prepun različitih prijetnji”, navevši covid krizu, pandemiju, napad Rusije na Ukrajinu, krizu na Bliskom istoku.

„Nažalost, svake godine ponavljam da se nadam da će svjetlo mira prosvijetliti one koji odlučuju o takvim stvarima. Ali, nažalost, i ove godine situacija nije ništa bolja i dalje je puno izazova, stvari se čak i usložnjavaju”, upozorio je.

Poruka mira Betlehemskog svjetla je globalna

I zato poruke koje Betlehemsko svjetlo mira nosi, poručio je predsjednik Sabora, nisu važne samo za nas ovdje nego trebaju biti šire, globalne i poticati ljude da razmišljaju u kategorijama mira, zajedništva, međusobnog uvažavanja i onda će nam svima biti bolje.

Jandroković je istaknuo i da je vrijeme Došašća, Adventa, za ljude u Hrvatskoj važno na osobnoj razini jer se svatko tko je vjernik propituje - pokušava naći načina kako biti bolji, kako prihvatiti ljude koji oko njega žive sa svim njihovim slabostima i manama, a naravno i u sebi pronaći sve ono što bi trebalo popraviti i kroz ovo vrijeme na tome intenzivno raditi.

„Važno je ovo vrijeme i zato što nas podsjeća na stare hrvatske običaje, na naš identitet, našu vjeru koja nas je očuvala kroz stoljeća”, dodao je te zahvalio Savezu izviđača što svojim trudom pridonose tome „da mir u Hrvatskoj, među Hrvatima i svima koji žive u našoj domovini bude snažan, trajan i da nam se ne dogodi nikakvo zlo u budućnosti”.

Zahvalu na primanju u Saboru te pokroviteljstvu donošenja Betlehemskog svjetla mira u u Hrvatsku u ime Saveza izviđača Jandrokoviću je uputila izviđačica Tamara Karlović.

Drago mi je da 33. godine Betlehemsko svjetlo koje se pali u spilji Isusovog rođenja u Betlehemu svake godine dođe i u Hrvatsku i da je to postala tradicija, rekla je.

Hrvatski izviđači putuju u Austriju po Svjetlo kako bi ga potom donijeli u Zagreb, odakle se širi po župama i institucijama diljem Hrvatske.