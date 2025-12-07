Obavijesti

DOŠLO U HRVATSKU

FOTO Betlehemsko svjetlo mira u Zagrebu, stigao i Jandroković

Svjetlo su donijeli izviđači u povorci koja je krenula s Europskog trga do Zagrebačke katedrale, nakon čega je održana misa u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca
Zagreb: Predsjednik Sabora na ceremoniji donošenja Betlehemskog svjetla mira
Betlehemsko svjetlo mira stiglo je u nedjelju u Hrvatsku 33. put zaredom, a na svečanoj primopredaji ispred zagrebačke katedrale predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da Svjetlo simbolizira vjeru, ljubav, nadu i mir, vrijednosti koje su svijetu danas posebno potrebne. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
