FOTO Betlehemsko svjetlo mira u Zagrebu, stigao i Jandroković

- Veliko mi je zadovoljstvo, već deveti put zaredom, dočekati Betlehemsko svjetlo mira. Ono simbolizira vjeru, ljubav i nadu, ali posebno i mir i povezanost među narodima i državama. U vremenu u kojem je svijet ugrožen raznim prijetnjama, nadam se da će njegove poruke ojačati snage koje zagovaraju mir, toleranciju i međusobno poštovanje - poručio je Jandroković. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL