Betlehemsko svjetlo mira stiglo u Zagreb. Jandroković: 'Nadam se da će ojačati snage mira...'

Betlehemsko svjetlo mira stiglo je u nedjelju u Hrvatsku 33. put zaredom, a na svečanoj primopredaji ispred zagrebačke katedrale predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da Svjetlo simbolizira vjeru, ljubav, nadu i mir, vrijednosti koje su svijetu danas posebno potrebne.

- Veliko mi je zadovoljstvo, već deveti put zaredom, dočekati Betlehemsko svjetlo mira. Ono simbolizira vjeru, ljubav i nadu, ali posebno i mir i povezanost među narodima i državama. U vremenu u kojem je svijet ugrožen raznim prijetnjama, nadam se da će njegove poruke ojačati snage koje zagovaraju mir, toleranciju i međusobno poštovanje - poručio je Jandroković.

Svjetlo su donijeli izviđači u povorci koja je krenula s Europskog trga do Zagrebačke katedrale, nakon čega je održana misa u bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca. Obred dočeka predvodio je rektor Katedrale monsinjor Zlatko Koren, u nazočnosti prečasnog Josipa Kuhtića, kanonika Prvostolnog kaptola zagrebačkog.

Ovogodišnja predaja Svjetla mons. Korenu povjerena je Ani Laušić, članici 28. Samostalne družine izviđača "Dubrava" iz Zagreba i učenici X. gimnazije, koja se godinama aktivno uključuje u izviđačke aktivnosti i rad s mlađim članovima.

Betlehemsko svjetlo mira Ana je dan ranije, zajedno s izviđačkim izaslanstvom, preuzela u Linzu.

- Bilo mi je jako drago što su upravo mene odabrali da preuzmem Svjetlo i predstavljam naše izviđače - kazala je.

Betlehemsko svjetlo u Austriju tradicionalno donose austrijski skauti, a na ekumenskoj svečanosti u linzkom Mariendomu 6. prosinca preuzimaju ga predstavnici skautskih organizacija iz cijele Europe. Hrvatski izviđači 33. godinu zaredom putuju u Austriju po Svjetlo kako bi ga potom donijeli u Zagreb, odakle se širi po župama i institucijama diljem Hrvatske.

Savez izviđača Hrvatske i ove je godine pripremio posebnu mobilnu aplikaciju putem koje se može pratiti gdje je Svjetlo doneseno te upisivati poruke mira, kako bi se vidjelo da se njegova svjetlost širi zemljom iz sata u sat.