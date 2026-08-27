Stjepan Okrugić iz Orahovice cijeli je život posvetio pčelarstvu. Najstariji je član lokalne udruge pčelara. Svaki dan se brine o svojim pčelama i svaki dan vozi bicikl koji mu je supruga donijela u miraz
SUŽIVOT ZA PET PLUS+
Bez bicikla i pčela ja ne mogu ni u 95. S pčelama med dijelim popola, sretne one, sretan i ja..
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Najstariji član Udruge pčelara "Pčelica" iz Orahovice pčelama je vjeran desetljećima. Kaže da ga je tehnologija pregazila, ali ljubav prema pčelama nije. I danas, u 95. godini, Stjepan Okrugić svakoga dana obilazi svoj pčelinjak, a oko glave mu zuje njegove pčele kojima je posvetio gotovo cijeli život.
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