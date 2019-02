Bez iznimke: 'Baš svi s lažnim diplomama će izaći pred sud!'

Ministrica znanosti i obrazovanja u zadnje je vrijeme često u središtu pažnje. Blaženka Divjak otkriva nam koliko još lažnih diploma očekuje i što će biti s Ježurkom Ježićem.

POGLEDAJTE VIDEO:

'S provjerom lažnih diploma idemo do kraja, a varalice čekaju otkazi i prijave DORH-u' 'S provjerom lažnih diploma idemo do kraja, a varalice čekaju otkazi i prijave DORH-u' Voditelj: Boris Rašeta Gost u studiju: Blaženka Divjak, ministrica znanosti i obrazovanja Posted by 24sata on Monday, 25 February 2019

Dokle ste spremni ići u provjeri diploma?

Provjere diploma vrlo su snažna antikorupcijska mjera i posebno je važno da vratimo povjerenje u institucije države, konkretno u sustav odgoja i obrazovanja. Ne smije biti dileme kako se napreduje, kako se ulazi u sustav. To mora biti isključivo temeljem provjerenih kvalifikacija. Tako najbolje štitimo sustav i dajemo dignitet učiteljima i profesorima te šaljemo poruku učenicima kako se napreduje.

U kojoj je to fazi?

Počeli smo prije 40 dana, imamo godinu da provjerimo sve diplome u cijeloj vertikali. Krenuli smo s osnovnim i srednjim školama, a sličan naputak dat ćemo i visokim učilištima. Dosad smo došli do sedam krivotvorenih dokumenata i svi oni koji su varali dobili su otkaz i prijavljeni su DORH-u.

To je kažnjivo djelo?

Ovo je kazneno djelo, pa DORH postupa po službenoj dužnosti, a policija radi izvide. Nema mogućnosti da se izbjegne kazna. S jedne strane prijavljuje fakultet, jer je to njegova diploma koja je krivotvorena, s druge strane škola, s obzirom na to da se radilo o ostvarivanju nečijih koristi, položaja temeljem krivotvorenog dokumenta.

I to poslije završava i na sudu?

Da. Mi sve radimo najbrže što možemo i vrlo odlučno. Sad je na DORH-u, policiji i sudstvu da odrade svoj posao i ja apeliram da se tu postupa vrlo jasno i brzo kako bi se poslala poruka da varanju nema mjesta ni u kojem sustavu.

Ima li naznaka panike među ljudima?

Imamo različite informacije, vrlo vjerojatno to neće ostati na broju sedam, to više što je poslano nekoliko tisuća diploma na provjeru.

Nekad ta informacija do onoga koji je krivotvorio diplomu dođe prije, pa sam da otkaz. Međutim, to ga ne lišava odgovornosti, prijava ide bez obzira na to je li dao ili dobio otkaz.

Kako je inicijativa primljena u Vladi?

Razgovarala sam o tome s premijerom, on nas, naravno, podržava. Postupak provjere pokrenuli su i još neki ministri. To je proces koji traje. U Vladi se razgovaralo o tome da se osnuje javni registar i slično. Međutim, treba vremena da se to postavi, trebat će nam godinu do dvije.

Jačina društvene poruke je nedvosmislena i velika.

Najgore je to što mi povremeno nalazimo opravdanje za takvo nešto. Iskreno ću vam kazati, loše je kad se kaže da je netko dobar profesor makar nema papir. Kako bi se moglo procijeniti je li netko dobar profesor? Zamislite da dođete k liječniku i idete na operaciju pa vam kažu: ‘Nema vam on baš diplomu’, ali vi vjerujete da je on stručan.

Najviše buke se diglo oko lektire. Pokazalo se da je bilo nepoznavanja činjenica.

Kurikularna reforma krenula je s idejom da se u prvi plan stavi nastavnika i njegovu slobodu da izabere najbolje, a sad od toga odstupaju čak i oni koji su to jako gurali te žele sve propisivati nastavnicima. Kažu i da naši učitelji nisu sposobni sami odabrati, što je katastrofalno. Ako nemamo povjerenje u učitelje, onda je bolje da ne idemo ni u kakvu reformu. Ja imam povjerenje u njih.

Koje knjige su vas uvlačile u svijet literature?

Od domaćih naslova puno sam čitala Krležu, ono što sam morala. Čitala sam Selimovića, Ivu Andrića, Kušana, Koestnera. Puno sam čitala, do šestog razreda sam pročitala cijelu školsku knjižnicu pa su me morali upisati u gradsku. Puno sam čitala ruske autore, ali i Dickensa, Karla Maya, Sadako hoće živjeti i naravno, Dnevnik Anne Frank. To obilježava nekoga, zbog te emocije koje izaziva. Ali mi danas ne razgovaramo o pravim stvarima. A to je da smo omogućili da profesor bira suvremene autore, te da taj izbor radi u suradnji s učenikom.

No u Finskoj čitaju četiri puta više.

To dolazi iz kuće. Najvažniji prediktor uspjeha je broj knjiga koje su imali u obitelji. Mi moramo školske knjižnice opremiti, te apelirati na roditelje da čitaju s djecom.

Što nam donosi CERN?

Lani smo ispunili tri uvjeta: da smo znanstveno zadovoljili, da postoje poduzeća koja su dovoljno inovativna da podrže projekte, te da postoji strukturna podrška. To je jako velika stvar za naše znanstvenike, ali i naše gospodarstvo. I to potpisujemo ovaj tjedan.