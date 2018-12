Bez obzira na sve, Bandić želi reći: 'Ja, predsjednik Hrvatske'

Milan Bandić se ponaša kao sveti Lovro, koji je nakon paljenja jedne strane tijela junački rekao: “Okrenite me na drugu stranu, ova je pečena”. Zagrebački gradonačelnik izgleda oronulo kao nikad dosad. Izaziva sažaljenje, teško se vuče po zemlji, nosi štake, glas mu je slab i hrapav, prije odlaska u bolnicu danima je inhalirao kisik i dobronamjeran bi mu čovjek savjetovao dulji oporavak, ali on to ne bi prihvatio. Ne postoji osim njega ni jedan hrvatski političar koji bi u onakvom stanju izjurio iz bolnice i otperjao na gradsku skupštinu kako bi konsolidirao ugroženu većinu, ali nije tu bila u pitanju samo većina.

Zagrebački je gradonačelnik svima htio dokazati da je “čovjek od bronce”, izliven u jednom komadu, od najtvrđe legure, i da ovo nije njegov labuđi pjev, nego početak novog uspona.

Njegov saborski klub, doista, raste kao na kvascu. Od jednog zastupnika došao je na njih 12 i najavljuje da će ih uskoro imati 13. Express je inače prvi objavio da će mu u klub doći i Ana Komparić Devčić (SDP), a sad se za 13. zastupnicu računalo i na Martu Luc Polanc, blisku Zdravku Ronku, koji je već preletio Bandiću. Zasad su se ti planovi usporili, navodno, upravo zbog toga kako bi Ronku u SDP-u ostala veza te da zna što njegova bivša partija planira i radi Ali ta zastupnica je praktički Bandićeva iako je još u klubu SDP-a. Bandić disidente, kako kaže Sven Marcelić, “skuplja kao Pokemone”. Sve su to, izuzev Milanke Opačić, uglavom anonimusi, lokalci ili manjinci, ali u Saboru sve ruke jednako vrijede.

U klubu Stranke rada i solidarnosti sad vrije kao u košnici. Tu su Marija Puh (HNS), Darinko Dumbović (Reformisti), Ana Komparić Devčić (SDP), Ivica Mišić (Živi zid), Željko Lacković (nezavisni), Milanka Opačić (SDP), Ermina Lekaj Prljaskaj (manjine), Vladimir Bilek (manjine), Gordana Rusak (Most), Robert Jankovics (manjine), Veljko Kajtazi (manjine), Zdravko Ronko (SDP) i Kažimir Varda (HSU).

Bandiću bi za 13 zastupnika u Saboru trebalo oko 195.000 glasova birača na izborima. Njegova stranka u koaliciji je dobila oko 76.000 što jasno govori kako mu građani nisu dali legitimitet kojim se sad Bandić prezentira kroz prebjege. Njegova stranka je i dalje na oko tri posto popularnosti u Hrvatskoj.

To je samo Sabor. U gradskoj skupštini, u zadnjem obratu, Bandić je dobio još tri gradska zastupnika, a tijekom ljeta njegova je stranka - usred kolovoza - objavila da im se pridružilo 105 novih članova, među njima i 102-godišnji Đuro Hrženjak, čovjek koji se rodio prije Oktobarske revolucije i koji je Jožu Manolića mogao čuvati kad je bio mali. Zadnje tri godine, još od prošlog saziva Sabora i Oreškovićeve vlade, Bandić je uvijek imao klub koji raste. Pokušava steći veću moć od one koju je dobio na izborima, tako da može Vladi jamčiti većinu nabavom novih porcija uvijek svježih disidenata. Koje su Bandićeve ambicije? Zašto svi ovi ljudi prilaze baš njemu? Na ovo drugo pitanje je dio odgovora jednostavan. Do redovitih parlamentarnih izbora, u rujnu 2020., ostao još 21 mjesec.

Saborskim zastupnicima to znači 21 saborsku plaću, koja u prosjeku iznosi oko 16 tisuća kuna. To je 336 tisuća kuna koje bi, raspadom većine, mogli otpisati, a većina njih bi Sabor ubuduće mogla vidjeti samo na televiziji. Arsen Bauk misli da je to glavni razlog prelaska u Bandićevo “čistilište” - odlazak u njegov klub nije baš sasvim očita izdaja birača i priklanjanje HDZ-u, nego jedna vrsta meke tranzicije, “pazi, tako da ostanem nevina”, kako bi rekao Zvonimir Majdak, a jamči ugodan nastavak karijere do izbora, nakon kojih će mnogi potonuti u anonimnost.

- Pojedini zastupnici koji se više ne vide u sljedećem sazivu Sabora žele pridonijeti da ovaj saziv traje što dulje pa podebljavanjem parlamentarne većine ili stajanjem u pričuvi za podebljavanje parlamentarne većine pokušavaju dobiti to da ovaj saziv Sabora traje cijeli mandat - kaže Bauk.

To onda znači cijeli iznos plaće, a ritualna formula prelaska uvijek je ista, sramotno šablonska - “glasat ćemo za Vladu ako su njezini prijedlozi u nacionalnom interesu”.

“Ulazim samo u klub, i dalje ostajem nezavisna zastupnica i svoje djelovanje nastavljam na socijaldemokratskim postulatima koje sam i dosad zastupala”, rekla je, paradigmatski, Milanka Opačić medijima nakon prelaska Bandiću, nakon transfera koji se navodno dogodio na koncertu Zdravka Čolića. “Klub Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, koliko znam, ne traži od nikoga da glasa onako kako to zahtijeva stranačka stega. Dakle, ako ste do sada vidjeli, svatko je glasao po svojoj savjesti te ću ja i dalje glasati po vlastitoj savjesti. To znači da ću podržavati samo one projekte koji idu u korist građana Republike Hrvatske”, rekla je Opačić, a na pitanje čime ju je Bandić “kupio”, ona je odgovorila: “Donio mi je buket cvijeća, time sam zadovoljna”.

Nikola Grmoja ne misli da toliki ljudi prelaze Bandiću samo zbog njegova džentlmenstva i zbog njegovih vrlina. “Mislim da Bandić ima dubok džep i da je to razlog. Oni koji su u politici kako bi ostvarili neke vlastite interese, ti će se prodati. To je smiješna priča, podržavat ću Vladu od projekta do projekta ili kao glasat ću za neke zakone. Ne treba Andrej Plenković svaki put sve ove ruke na koje može računati, bitno je da nekad, kad mu zafali, Milanka Opačić odigra za Vladu, ali uvjeren sam da će ona u dobroj mjeri podržati sve ono što dolazi iz Vlade”, rekao je Grmoja.

Učenici su u socijalističkoj Jugoslaviji učili kako je prošli, monarhistički režim bio izvitoperen i nakazan pa to, između ostalog, ilustrirali primjerom prema kojemu je Nikola Pašić seljacima prije izbora dijelio lijevi opanak, a nakon izbora - kad dokažu da su glasali za njegovu radikalnu stranku - dobivali bi desni, no stari je Pašić naspram hrvatskih političkih trgovina djelovao kao lord Astor. Milan Bandić je veliki trgovac, veći od Todorića, kaže Rada Borić.

Ta zastupnica Nove ljevice u gradskoj skupštini kaže da su kojekakvi emisari za tri nedostajuća glasa u gradskoj skupštini nudili brda i doline - milijune u proračunu za određene resore za koje su zastupnici mogli biti zainteresirani, radna mjesta, sve što se može zamisliti, no na pametan - što će reći, neutuživ način. Nitko ne želi ponoviti sudbinu Željka Sabe, koji je zbog pokušaja kupovine gradske vijećnice odležao zatvorsku kaznu. Brat Marije Puh radi u ZET-u, i to je jedna od jačih indiskrecija koje su se probile u javnost nakon rasta Bandićeva kluba.

- Brat saborske zastupnice Marije Puh, koja je izišla iz HNS-a i danas službeno prešla u stranku Milana Bandića, zaposlen je u prosincu prošle godine u gradskom poduzeću ZET uz ugovor na neodređeno, prije nego što se počelo spekulirati da će bivša potpredsjednica HNS-a napustiti stranku i prijeći ka zagrebačkom gradonačelniku. Milan Puh je zaposlen putem javnog poziva koji je ZET raspisao u rujnu 2017. godine”, objavio je Jutarnji list. Gordan Maras na konferenciji za novinare rekao je pak da je Grad Đurđevac, iz kojeg je došao Željko Lacković, koji u Saboru mijenja Milana Bandića, za Picokijadu dobio 100 tisuća kuna iz zagrebačkog proračuna, dok je 2011. i 2012. godine za istu manifestaciju iz proračuna metropole išlo svega 30, odnosno 15 tisuća kuna.

- Ono što se vidi jest to da svi koji otiđu Bandiću nešto brzo dobiju, ali to mi ne izgleda protivno propisima, iako ja ne znam detalje - rekao je na N1 Žarko Puhovski dodajući kako bi ovi primjeri mogli poslužiti kao prekretnica zbog koje će se mijenjati zakoni. Bandić se za čistilište ili premosnicu kandidirao i u prošlom sazivu Sabora, kad je pokušavao spasiti većinu Tomislava Karamarka. I tad su u njegov klub hrlile falange prebjega, no tad je bio manje važan nego danas.

Nakon prelaska Milivoja Špike, Miodrag Demo je najavio da će Bandićev klub “rasti do deset zastupnika”. Evo, sad je doista narastao do tog broja, pa i više. Bandić peca i globalno i lokalno, peca desno i, još više, lijevo. Peca sad, pecao je prije, a namjerava pecati i ubuduće. “Milanu Bandiću vjerojatno nije stalo do reprezentacije i da ima nekoga u izvršnoj vlasti koliko mu je stalo da ima dovoljan broj ruku u Saboru, s kojima može ishoditi određene ustupke, a koji su njemu puno važniji od jednog ili dva ministarska resora. Uz to, čini se da u strukturi ljudi koje Bandić ima teško da bi se našao netko dovoljno kompetentan tko bi u pola mandata mogao preuzeti neki resor. No kako racionalno razmišljanje nije odlika naše politike, ni drugi scenariji nisu isključeni i ništa nas ne može iznenaditi. Ostaje za vidjeti”, rekao je nedavno za Express Pero Maldini. Pojednostavnjeno govoreći, Bandiću ne treba ministarska pozicija - on bi u svojem klubu jedva našao kandidata za nešto takvo - nego mu treba neka vrsta jamstva za imunitet. Rast njegova kluba savršeno pogoduje Plenkoviću. S Bandićevih 13 ili 14 zastupnika - a neće biti čudo ako se brojka popne i na 15 - on bez problema može disciplinirati i svoju neposlušnu “desnicu” i Ivana Vrdoljaka. Jednostavno, više mu nisu neophodni za većinu i svima bez problema može reći: “Želite li na izbore, gospodo?”.

A Bandić, kako se čini, snuje izbore - i to one predsjedničke. Upitno je čini li to zbog vlastite ambicije, koja nikad nije bila mala, ili udovoljava Plenkoviću, koji će predsjednici podrezati krila. On - ne treba u to sumnjati - dobro pamti sve kritike i uvrede koje mu je uputila, sve pokušaje da mu se nasapuna daska, i treba biti slijep za Plenkovićev karakter pa vjerovati da joj neće vratiti milo za drago. Možda Bandić u tom kontekstu vjeruje da, kao čovjek ekstremnog centra - koji s lakoćom ide i u Kumrovec i na Bleiburg - ima šanse, naročito ako HDZ opstruira Kolindu Grabar Kitarović.

- Mislim da se gospodin Bandić već dulje priprema za neku drugu poziciju... Vidjeli smo već njegov pokušaj predsjedničke kandidature, čuli smo njegove izjave kako je spreman za najviše funkcije, a vidimo i način na koji koristi gradski proračun i poklanja gradovima izvan Zagreba, i to onim gradovima u kojima se nalaze predstavnici njegove stranke, u Saboru kupuje autobuse, uređuje crkve, donira knjige, misli Rada Borić. Čini se da i Kremlj gleda sa simpatijama na nacionalni uspon zagrebačkoga gradonačelnika.

