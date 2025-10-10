Bez pitanja su ih premjestili iz najdražeg samostana. Evo zašto su tri časne sestre pobjegle

Nedavno je pažnju svijeta zaokupio filmski bijeg tri opatice kraj Salzburga. Sestre Bernadette (88), Regina (86) i Rita (81) početkom rujna spakirale su svoje stvari i napustile katolički dom za starije kako bi se vratile u svoj jedini pravi dom - dvorac i samostan Goldenstein u Elsbethenu, idiličnom mjestu blizu Salzburga.

Njihov povratak, međutim, nije bio nimalo jednostavan i označio je eskalaciju dugotrajnog spora sa Salzburškom nadbiskupijom. Sestra Bernardette u dvorcu Goldensteinu proživjela je gotovo cijeli svoj život. Najprije kao učenica, a onda i kao časna sestra.

Foto: Angelika Warmuth

- Pedeset, šezdeset, sedamdeset godina sam ovdje!- rekla je za Provjereno. Posljednjih dvadeset godina ovdje žive samo njih tri. Osamdesetosmogodišnja Berna, osamdesetšestogodišnja Regina i osamdesetjednogodišnja Rita.

Dom za starije

Pobjegle su zato što su dvije godine bile protiv vlastite volje smještene u u dom za starije i nemoćne. Tamo ih je, kažu, smjestio njihov opat uz zanimljivo objašnjenje: "Da smo mi tri teško dementne sestre". Što one žele i jesu li uopće suglasne s odlaskom u dom, tvrde, nitko ih nije ni pitao.

Foto: Angelika Warmuth

Christina Wirtenberger ili Oki, njihova učenica koja je četiri godine provela u internatu u Goldensteinu, organizirala je njihov bijeg.

- Ja se nikad nisam bojala. Zašto? Zato što smatram da ni u čemu nisam pogriješila - rekla je Oki. Časne su se vratile u svoj voljeni samostan, a bijeg im je donio svjetsku slavu tako da im se sada javljaju brojni koji im pomažu kuhati, čistiti, ugradili su im i pokretnu stolicu na stubama.