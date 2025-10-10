Obavijesti

AUSTRIJSKE ČASNE

Piše Filip Sulimanec,
Bez pitanja su ih premjestili iz najdražeg samostana. Evo zašto su tri časne sestre pobjegle
Foto: Angelika Warmuth

Pobjegle su zato što su dvije godine bile protiv vlastite volje smještene u u dom za starije i nemoćne. Tamo ih je, kažu, smjestio njihov opat uz zanimljivo objašnjenje: "Da smo mi tri teško dementne sestre

Nedavno je pažnju svijeta zaokupio filmski bijeg tri opatice kraj Salzburga. Sestre Bernadette (88), Regina (86) i Rita (81) početkom rujna spakirale su svoje stvari i napustile katolički dom za starije kako bi se vratile u svoj jedini pravi dom - dvorac i samostan Goldenstein u Elsbethenu, idiličnom mjestu blizu Salzburga.

Njihov povratak, međutim, nije bio nimalo jednostavan i označio je eskalaciju dugotrajnog spora sa Salzburškom nadbiskupijom. Sestra Bernardette u dvorcu Goldensteinu proživjela je gotovo cijeli svoj život. Najprije kao učenica, a onda i kao časna sestra.

Three nuns occupy their old Goldenstein convent and refuse to move to retirement home, in Elsbethen
Foto: Angelika Warmuth

 - Pedeset, šezdeset, sedamdeset godina sam ovdje!- rekla je za Provjereno. Posljednjih dvadeset godina ovdje žive samo njih tri. Osamdesetosmogodišnja Berna, osamdesetšestogodišnja Regina i osamdesetjednogodišnja Rita.

Dom za starije

Pobjegle su zato što su dvije godine bile protiv vlastite volje smještene u u dom za starije i nemoćne. Tamo ih je, kažu, smjestio njihov opat uz zanimljivo objašnjenje: "Da smo mi tri teško dementne sestre". Što one žele i jesu li uopće suglasne s odlaskom u dom, tvrde, nitko ih nije ni pitao.

Three nuns occupy their old Goldenstein convent and refuse to move to retirement home, in Elsbethen
Foto: Angelika Warmuth

Christina Wirtenberger ili Oki, njihova učenica koja je četiri godine provela u internatu u Goldensteinu, organizirala je njihov bijeg.

Časne sestre pobjegle iz doma i vratile se u samostan. Crkva u šoku, a sestre na - Instagramu!

 - Ja se nikad nisam bojala. Zašto? Zato što smatram da ni u čemu nisam pogriješila - rekla je Oki. Časne su se vratile u svoj voljeni samostan, a bijeg im je donio svjetsku slavu tako da im se sada javljaju brojni koji im pomažu kuhati, čistiti, ugradili su im i pokretnu stolicu na stubama.

