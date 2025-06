Bez pomaka! U utorak drugi krug mirenja između Vlade i obrazovnih sindikata

U Ministarstvu obrazovanja u petak navečer je završio sastanak između Vlade i triju obrazovnih sindikata, Preporoda i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama te znanosti i visokog obrazovanja, na kojem je dogovoren drugi krug mirenja između Vlade i sindikata, u utorak.

Zatvoreni sastanak trajao je oko tri sata. Postignut je dogovora da će se idući utorak u 15 sati održati drugi krug mirenja i do tada najavljenog štrajka u srednjim školama neće biti.

Na sastanku s predstavnicima triju obrazovnih sindikata sudjelovao je državni tajnik Stipe Mamić.

Sindikati su ponovili svoje zahtjeve koji se odnose na povećanje osnovice od 10 posto. Traže i dalje odgodu reforme strukovnih škola, odnosno modularne nastave koja je najavljena za početak jeseni u novoj školskoj godini. Također, zahtijevaju da nastavnici i zaposlenici u sustavu školstva ne budu ocjenjivani, odnosno vrednovani u smislu njihove kvalitete i učinkovitosti rada.

"S obje strane je pokazana volja da se iz situacije koja je vrlo ozbiljna, izađe na jedan optimalan način i jedini dogovor s večerašnjeg sastanka je da ćemo i ovaj put imati drugi krug mirenja i to utorak u 15 sati", rekao je Željko Stipić, predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko stipić.

"Neki novi momenti u odnosu na inicijalne zahtjeve sindikata su se dogodili i moramo to malo razmotriti. Analizirat ćemo to sve do sljedećeg sastanka i vidjet ćemo hoćemo li uspjeti postići dogovor. Ovo sve skupa nije gotovo", kazao je Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Resorni ministar Radovan Fuchs na ovom sastanku nije bio. Ranije danas kao i proteklih dana ocijenio je kako ne vidi smisao mirenja jer su dva prijašnja 'mirenja' oko istih sindikalnih zahtjeva propala. Također zbog toga, naveo je, što već idućeg tjedna, najvjerojatnije u četvrtak, počinje novi, veliki, široki i kolektivni proces pregovaranja o povećanju osnovice plaća u državnim i javnim službama za iduću 2026., a Vlada je jučer pokrenula pregovore o tome.