Sam Bog me spasio tog dana, ni sama ne znam zašto. On je gledao da ubije sve moje, tako je rekao, da ja patim, a da mene ubije na kraju. Sigurna sam da je to planirao jer je i prije prijetio da će mi pobiti sve koje imam, da više neću imati nikoga.

Mršava i iscrpljena, iz kreveta u roditeljskoj kući govori nam to Merima Kalanjoš (29), koju je 4. prosinca 2025. iz poluautomatske puške u Sitnicama kraj Murskog Središća ranio njezin nevjenčani suprug Josip Oršuš (40), a njezinu je trudnu sestru Vanesu Oršuš (28) ubio. Od napada se još oporavlja i oporavljat će se najmanje godinu dana. Jedan metak pogodio ju je u leđa te joj oštetio jetru i žučnjak, a drugi hitac smrskao joj je bedrenu kost.

Pokretanje videa... 01:47 Traumatična ispovijest Merime: 'Htio je da patim i gledam kako mi ubija sestru Vanesu i oca...' | Video: 24sata/Marko Prpić/PIXSELL

Dva puta joj je stalo srce. Oživljavali su je dva puta, prošla je operacije, bila u komi, prošla bol - i psihičku i fizičku... Fragment metka još je u njezinoj nozi, nisu ga mogli izvaditi jer je kost previše smrskana. Ima šipke koje će morati nositi sigurno osam mjeseci. Psihički oporavak trajat će i dulje. Tijelo će zacijeliti, kaže Merima, za nekih godinu dana, ali strah i stres te duševna bol zbog gubitka sestre pratit će je cijeli život.

- Nekoliko puta sam ga prijavljivala policiji, prvi put prije dvije godine, te sam i na sudu dala iskaz. Bilo je nekoliko prijava kad nisu ni zapisnik radili. Posljednja je bila u srpnju 2025. Bila sam u sigurnoj kući oko tri tjedna. Ne mogu reći lokaciju, no stvarno su me ondje pazili i hvala im na tome. Ipak, osjećala sam da me traži, kao što me i prije znao tražiti kad bih otišla. U petak sam od centra zatražila drugi smještaj. Stavila sam karticu u mobitel i vidjela ne znam koliko njegovih poziva, kako je i znao zvati kad bih otišla. Rekao mi je: 'Imaš fore do ponedjeljka se vratiti'. Vratila sam se, ne njemu nego ocu i bratu, kako ne bi mojima naudio jer je uvijek govorio da će ih sve pobiti - počinje svoju mučnu priču Merima.

Kako smo pisali, Josip Oršuš iz Piškorovca dan prije stravičnog zločina, u srijedu, 3. prosinca, trebao se javiti u zagrebački Remetinec na izdržavanje kazne zatvora od godinu dana na koju je pravomoćno osuđen zbog krađe. Do obiteljske kuće Kalanjoševih došao je u četvrtak, 4. prosinca.

- Javio se, rekao je, da vidi kako između nas nema pomirenja, no tražio je da svi budu u kući, kao da se dogovore o djeci, da ipak ima on neki telefonski kontakt s njima dok je u zatvoru. Oca je uvjeravao da ide u zatvor tek za mjesec dana - prisjeća se Merima najstrašnijeg dana u životu, a u priču se uključuje njezin otac Josip Kalanjoš (50).

- Smatrao sam da, ako oni ne mogu skupa i ne mogu se dogovoriti, ipak djeca trebaju imati neki kontakt s ocem. On je rekao da ide djeci po slatkiše u auto i primio ih za ruku kao da će odvesti i njih. No ostavio ih je u spavaćoj sobi i vratio se s puškom - kaže nam Josip.

U tom je trenutku u hodniku bila Vanesa. Čim je Merima vidjela da se Oršuš vratio s puškom, znala je što slijedi.

- Zagrlila sam je i stala ispred njega i nje. Taj me metak pogodio u leđa, primila sam ga za sestru. Odgurnula sam Vanesu i rekla joj neka bježi. Otišla je van, a on za njom. Čula sam još jedan pucanj vani. Tad nisam znala, to je zapravo Josip upucao Vanesu u glavu. Povikala sam ukućanima da bježe, da se sakriju. Svi su uspjeli negdje se skloniti osim oca. On je uspio pobjeći u sobu dok ga je Josip tražio u kupaonici. Otvorila sam mu prozor i podmetnula nogu da može iskočiti kroz prozor i pobjeći. Tad me pogodio u nogu, taj sam metak primila za oca. Još je jednom zapucao, a taj mi je metak prošao kraj glave i prošao kroz vrata. Evo, tu možete vidjeti gdje je moja glava bila - govori ova žena krhka i slomljena izgleda, ali nevjerojatno snažne volje.

Oršuš je zatim pobjegao te se do subote, 6. prosinca, skrivao u Sloveniji, gdje je uhićen te poslije izručen Hrvatskoj. Odmah su ga prevezli u varaždinski zatvor jer mu je sudac istrage u međuvremenu odredio istražni zatvor.

- Bio je protiv mojih jer su mi davali podršku. Napravio je kuću, htio je da ja idem živjeti tamo kod njega, znala sam što to znači. Tamo bih bila gotova, ne bih imala nikoga svog, nikoga kome se mogu obratiti da mi pomogne i zaštiti me. To je htio, odvojiti me od svih. Znao je biti užasan prema meni, maltretirati me, a onda mi pred drugima davati cvijeće, poklone. Čak me i otac pitao u čemu je problem, zašto ja ne mogu s njima. Bio je nevjerojatan manipulator i lažljivac. Mene je ostavio na životu da se patim, rekao je da ću liti suze, da nikad sretna neću biti... Sve sam od straha trpjela - otkriva nam što je sve proživljavala.

Kaže da ne voli pred drugima pokazivati kako joj je teško. Izvana se smije, a unutra plače i raspada.

- Dolazio bi mi ovamo nenajavljen. Čim bi me pogledao, znala sam što slijedi, bježala sam od njega kroz prozor. Četiri puta sam ga prijavljivala. Policajci bi ga ispitali i pustili. Dok sam se ja skrivala u sigurnoj kući s djecom, on je slobodan hodao. To mi je strašno smetalo, zašto ga nisu zatvorili - pita se Merima, koja želi da njihova sudbina drugim ženama bude pouka.

- Da se ovakvo nešto više nikad nikome ne dogodi. Da se probude i shvate da nisu same i da ne moraju trpjeti nasilje, da se maknu od nasilnika i da se Vanesina smrt ne zaboravi. Ovo je poruka i muškarcima da budu podrška svojim kćerima, sestrama, da im pomognu i zaštite ih te da ne okreću glavu jer se muškarci često drže zajedno i štite međusobno, umjesto da štite žene - odlučna je Merima.

Dodaje da nikad neće prestati boriti se za svoju djecu i svoju obitelj. A boli ih još jedna nepravda. Naime, nakon Vanesina pogreba njihov otac Josip Kalanjoš obratio se prvo Hrvatskom zavodu za socijalnu skrb, a zatim i Gradu Murskom Središću sa zahtjevom za povratom troškova sprovoda, koji iznose oko 900 eura.

- Odbili su me uz objašnjenje da sam u posljednja tri mjeseca imao velik promet po računu. Radi se o 14.000 eura. Ne tajim to - krajem ljeta sam prodao staro željezo, no sve sam uložio u obnovu kuće u kojoj živimo... Obnovili smo krovište, sredili smo centralno grijanje, kupaonicu... Novac smo potrošili na majstore, materijal... Djeca idu u školu, trebaju knjige, odjeću. Ja sam jedini u obitelji koji ima neke prihode, a ovdje nas živi još 11 članova. Nitko nije mogao mjesec dana znati da će mi Vanesu smaknuti, da ćemo imati sprovod, a da će Merima trebati cjelodnevnu pomoć - ogorčen je Kalanjoš.

Nabrojio je situacije u kojima je Grad Mursko Središće pomogao ljudima u nevolji kad su u pitanju bili i mnogo veći računi.

- Znam za najmanje tri slučaja u kojima je Grad pomogao i nitko nije pitao za stanje računa ni koliki su im prihodi. Meni je to drago, mislim da je ljudski pomoći i nije mi žao da su im pomogli. Ali kako se tad moglo, a sad ne može i je li to zato što smo mi Romi - pita se Kalanjoš.

Kontaktirali smo i gradonačelnika Murskog Središća, Dražena Srpka, i pitali smo ga zbog čega su odbili njihov zahtjev.

- Ako ih je odbio Centar, koji ima sve podatke i koji je za to nadležan, ne znam na temelju čega bi Grad mogao donijeti drukčiju odluku. Meni je jako žao zbog tragedije koja ih je pogodila, zbog toga sam im išao izraziti sućut i bio sam i na pogrebu, pozivao da se vrati oružje... Koliko romskih naselja znate da ima kanalizaciju, optički internet, društveni dom vrijedan 800.000 eura... -nabrajao je gradonačelnik.

- Znači li to da ih je i Centar odbio jer su Romi - upitao je gradonačelnik.

Dodao je da, ako netko sad nema novca, nema nikakvih problema, da mogu trošak platiti i kasnije, kad budu imali.

- Mi ćemo platiti to na rate, nitko neće ostati dužan, ali grize nas to što za neke ima, a za nas nema - poručuje obitelj Kalanjoš.

1) U kući obitelji Kalanjoš još se vide tragovi ubojstva. Jedan od metaka, kaže Merima, prošao je kraj njene glave

2) Ubojica je tu večer došao u kuću Merimine obitelji. Rekao je da ide po slatkiše za djecu, a onda je donio pušku

3) Merima mora nositi vijke u nozi kako bi kost zacijelila. Doslovno je smrskana

4) Mursko Središće ne pamti ovakvu tragediju

5) Ubojica Oršuš dan prije ubojstva trebao je ići u Remetinec