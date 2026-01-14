Najavljen novi prometni kolaps u Zagrebu: 'Ide hitna sanacija Avenije Većeslava Holjevca'

Od četvrtka, 15. siječnja u 9:00 sati, započinje hitna sanacija kolnika na Aveniji Većeslava Holjevca, na dionici od Ulice Damira Tomljanovića Gavrana do Slavonske avenije, najavili su to u srijedu uvečer iz službe za informiranje Grada Zagreba.

Kako su najavili, radnici moraju hitno sanirati nastala udarna oštećenja na jednoj od najprometnijih prometnica. Ona su nastala kao posljedica zimskih vremenskih uvjeta, odnosno velike količine snijega, ralica i soli. Radovi će trajati sve do subote 17. siječnja u 4 sata.

- Tijekom izvođenja radova, promet u smjeru centra grada odvijat će se jednim trakom (istočni trak), dok će se promet prema Novom Zagrebu odvijati nesmetano. Molimo sugrađane da obrate pozornost na privremenu prometnu signalizaciju i za razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu - pišu iz Grada Zagreba.