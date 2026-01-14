Otimanje Grenlanda od Danske novi je model. Amerika i Danska su saveznice u NATO savezu, pa bi vojna okupacija otoka značila da je Članak 5 Povelje NATO de facto stavljen izvan snage
Bez vodeće uloge Amerike, EU postaje zbirka rogova u vreći
Od svih obrazloženja koja smo čuli povodom neviđenih poteza Donalda Trumpa (najava aneksije Grenlanda, prijetnje Panami, Kolumbiji, Kubi itd.), najuvjerljivije zvuči ona prema kojoj se Trump želi upisati u povijest kao čovjek koji je rekordno uvećao američki teritorij. Zadnju aneksiju SAD je proveo 1898 (Havaji). Prije toga kupljeni su, anektirani ili dogovorno preuzeti Texas, Oregon, Novi Meksiko i Kalifornija. Louisiana je 1809. kupljena od Francuske, dok je Aljaska 1869. kupljena od Rusije.
