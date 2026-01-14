Obavijesti

Bez vodeće uloge Amerike, EU postaje zbirka rogova u vreći

Bez vodeće uloge Amerike, EU postaje zbirka rogova u vreći
Otimanje Grenlanda od Danske novi je model. Amerika i Danska su saveznice u NATO savezu, pa bi vojna okupacija otoka značila da je Članak 5 Povelje NATO de facto stavljen izvan snage

Od svih obrazloženja koja smo čuli povodom neviđenih poteza Donalda Trumpa (najava aneksije Grenlanda, prijetnje Panami, Kolumbiji, Kubi itd.), najuvjerljivije zvuči ona prema kojoj se Trump želi upisati u povijest kao čovjek koji je rekordno uvećao američki teritorij. Zadnju aneksiju SAD je proveo 1898 (Havaji). Prije toga kupljeni su, anektirani ili dogovorno preuzeti Texas, Oregon, Novi Meksiko i Kalifornija. Louisiana je 1809. kupljena od Francuske, dok je Aljaska 1869. kupljena od Rusije.

