Obavijesti

News

Komentari 0
VRAG JE U DETALJU PLUS+

Bi li Mamić bio slobodan da jednom nije odbio dati mito?

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 1 min
Bi li Mamić bio slobodan da jednom nije odbio dati mito?
Mostar: Zdravko Mamić stigao na najvaljenu konferenciju za medije | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Prema optužnici, Kralj i Šegon, koji su imali zajedno tvrtku, Zdravku Mamiću su ponudili da će mu srediti “da postupci koji se vode protiv njega budu okončani u njegovu korist”. Cijena: 500.000 eura.

Kad budu smijenjeni ili samo završe svoju ministarsku ili drugu visoku dužnosničku funkciju, brojni politički instalirani moćnici otvaraju tvrtke za savjetovanje. I uglavnom im dobro ide, a o svojim poslovima i klijentima više ne žele javno istupati. Nesumnjivo im u tome pomaže iskustvo, ali slučaj upravo optuženih bivših dužnosnika Branka Šegona i Tihomira Kralja pokazuje da su u “poslovima savjetovanja” važnije veze i poznanstva koje su ostvarili dok su bili na dužnosti. I ne čudi to u Hrvatskoj u kojoj “ruka ruku mije” i važnije je imati veze na pravim mjestima nego čiste papire, poslovanje i čisti obraz. Šegon je bio pomoćnik bivšeg SDP-ova ministra financija Slavka Linića, a Kralj prvo drugi čovjek Carinske uprave, a zatim Porezne uprave. Te institucije zbog goleme moći imaju i visoki koruptivni rizik. I zato je ključno da ih vode ljudi s integritetom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon
EKSKLUZIVNA SNIMKA

VIDEO Usred Maksimira treštale cajke kad je žena koja se tukla sa ZET-ovcem otvarala salon

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj s radom je započeo na proljeće. Zaprimili smo snimku s otvorenja
Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'
DVA DOKUMENTA

Objavljena vještačenja za bazen i terasu Thompsona: 'Mimo su pravila, opasnost su za stanare'

Vještačenja koja je objavio tjednik Nacional je naručio predstavnik stanara Branko Miodrag iz susjedne zgrade koji je obuhvaćen optužnicom protiv novinarke Danke Derifaj jer je pustio novinare na pjevačevu terasu
Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'
ŽIVOT U AGONIJI

Agonija žene (39) iz Međimurja: 'Imam 250 kila, iz kreveta ne mogu, a novca za lijek nemamo'

Svjetlana Kalanjoš (39) iz okolice Murskog Središća zbog metaboličkih i hormonalnih bolesti prikovana je za krevet. ‘Samo želim ustati i prošetati’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025