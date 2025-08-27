Prema optužnici, Kralj i Šegon, koji su imali zajedno tvrtku, Zdravku Mamiću su ponudili da će mu srediti “da postupci koji se vode protiv njega budu okončani u njegovu korist”. Cijena: 500.000 eura.
Bi li Mamić bio slobodan da jednom nije odbio dati mito?
Kad budu smijenjeni ili samo završe svoju ministarsku ili drugu visoku dužnosničku funkciju, brojni politički instalirani moćnici otvaraju tvrtke za savjetovanje. I uglavnom im dobro ide, a o svojim poslovima i klijentima više ne žele javno istupati. Nesumnjivo im u tome pomaže iskustvo, ali slučaj upravo optuženih bivših dužnosnika Branka Šegona i Tihomira Kralja pokazuje da su u “poslovima savjetovanja” važnije veze i poznanstva koje su ostvarili dok su bili na dužnosti. I ne čudi to u Hrvatskoj u kojoj “ruka ruku mije” i važnije je imati veze na pravim mjestima nego čiste papire, poslovanje i čisti obraz. Šegon je bio pomoćnik bivšeg SDP-ova ministra financija Slavka Linića, a Kralj prvo drugi čovjek Carinske uprave, a zatim Porezne uprave. Te institucije zbog goleme moći imaju i visoki koruptivni rizik. I zato je ključno da ih vode ljudi s integritetom.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+