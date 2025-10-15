S malo razuma, odgovor je jasan – ne bi
Bi li premijer sjeo uz vozača koji nije vozio auto sedam godina?
Situacija s bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem, koji je optužen za primanje mita u aferi vezanoj za nabavu medicinske opreme, koji sedam godina nije operirao, a ponovno je zaposlen kao neurokirurg u KBC-u Sestre milosrdnice, dovoljna je svakom građaninu da se zapita bi li sebi i svojoj djeci prepustio život u ruke liječnika koji nije bio u operacijskoj sali godinama i protiv kojeg se vodi kazneni postupak. Oporba je prozivala kako je Beroš zaposlen u bolnici samo da ne bi radio štetu vladajućoj većini u Saboru. Kad su premijera Plenkovića pitali bi li se prepustio u ruke kirurgu koji nije operirao sedam godina, premijer je sve banalizirao protupitanjem: “Mislite da je zaboravio? Pa jeste vi zaboravili voziti auto?”.
