Obavijesti

News

Komentari 2
POBUNA PROTIV ČERMAKA PLUS+

Bibinje protiv generala: Frka zbog proširenja rezervoara...

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 2 min
Bibinje protiv generala: Frka zbog proširenja rezervoara...

Bibinjci su protiv Čermakovih planova o proširenju spremnika za biljna i palmina ulja u skladišta za dizelska goriva. Umirovljeni general kaže da radi sve po zakonu

Admiral

Počeli su javnom tribinom, pa sakupljanjem potpisa, kojih je bilo više od 2000, a nastavili su spaljivanjem krnje u liku umirovljenog generala Ivana Čermaka jer je njegova tvrtka Delta terminali prošle godine zatražila proširenje namjena postojećih spremnika za biljna i palmina ulja u skladišta za dizelska goriva. I to u zadarskoj luci Gaženica, koja je tampon zona između grada i naselja Bibinje, u kojem živi 4000 stanovnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026