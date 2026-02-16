Bibinje protiv generala: Frka zbog proširenja rezervoara...

Počeli su javnom tribinom, pa sakupljanjem potpisa, kojih je bilo više od 2000, a nastavili su spaljivanjem krnje u liku umirovljenog generala Ivana Čermaka jer je njegova tvrtka Delta terminali prošle godine zatražila proširenje namjena postojećih spremnika za biljna i palmina ulja u skladišta za dizelska goriva. I to u zadarskoj luci Gaženica, koja je tampon zona između grada i naselja Bibinje, u kojem živi 4000 stanovnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+