<p>Cjepivo protiv korona virusa sve nam je bliže, sudeći po najnovijim vijestima iz Pfizera koji je objavio da je njihovo cjepivo u trećoj fazi ispitivanja pokazalo učinkovitost veću od 90 posto.</p><p>Iako se radi o vijestima koje stižu iz Pfizera, a ne iz nekog znanstvenog časopisa te je njihova točnost nepoznata, ovo su svakako jako dobre vijesti. Povodom svega oglasio se i demokratski kandidat na američkim izborima <strong>Joe Biden</strong> koji bi trebao biti i sljedeći američki predsjednik osim ako ne prođe neka od žalbi vjerojatno bivšeg predsjednika<strong> Donalda Trumpa</strong>.</p><p>Bidenovo priopćenje prenosimo u cijelosti:</p><p><em>"Prošle noći moji su me savjetnici za javno zdravstvo obavijestili o ovim izvrsnim novostima. Čestitam briljantnim ženama i muškarcima koji su pomogli doći do ovoga i dati nam takav razlog za nadu.</em></p><p><em>U isto vrijeme trebamo shvatiti da je kraj borbe s Covidom-19 i dalje udaljen mjesecima. Ove novosti slijede one o predviđanjima da bi neko cjepivo moglo biti odobreno do kraja studenog. Čak i da to bude postignuto i neki Amerikanci budu cijepljeni krajem godine, još će proći dosta mjeseci prije nego većina populacije bude procijepljena.</em></p><p><em>Zbog toga je čelnik Centra za kontrolu zaraznih bolesti upozorio da će još nekoliko mjeseci potentnije oružje za borbu s korona virusom biti maska, a ne cjepivo. Današne vijesti ne mijenjaju sadašnjost. Amerikanci se moraju osloniti na maske, distanciranje, praćenje kontakata, pranje ruku i ostale mjere kako bi se sačuvali sve do sljedeće godine. Današnje vijesti jesu velike i izvrsne, ali one ne mijenjaju tu činjenicu.</em></p><p><em>Amerika i dalje gubi preko tisuću ljudi od korone svakodnevno, a ta brojka se penje i nastavit će se penjati osim ako ne napredujemo s nošenjem maski i ostalim akcijama koje sad možemo poduzeti. To je realnost sad, a i za nekoliko sljedećih mjeseci. Današnja obavijest donosi nam nadu da se to može promijeniti sljedeće godine, ali zadaci pred nama ostaju isti."</em></p>