RAK KOŽE

Biden preživio i rak kože. Već je imao karcinom prostate i kostiju

Foto: Ken Cedeno

Biden je podvrgnut Mohs operaciji, postupku kojim se slojevi kože uklanjaju sve dok se ne uklone svi tragovi raka

Predsjednik SAD-a Joe Biden nedavno je podvrgnut operaciji uklanjanja lezija raka kože, potvrdila je u četvrtak njegova glasnogovornica. Kelly Scully potvrdila je zahvat nakon što je Inside Edition objavio snimku na kojoj Biden izlazi iz crkve u Delawareu sa svježim ožiljkom na čelu. Navela je da je Biden podvrgnut Mohs operaciji, postupku kojim se slojevi kože uklanjaju sve dok se ne uklone svi tragovi raka, piše Independent.

Prije dvije godine, dok je Joe Biden bio na dužnosti, s njegova je prsa uklonjena lezija. Radilo se o bazalnom staničnom karcinomu – uobičajenom obliku raka kože.

U ožujku je ured predsjednika Bidena objavio da mu je dijagnosticiran agresivan oblik raka prostate koji se proširio na kosti.

Biden je posjetio liječnike nakon što je osjetio urinarne simptome, a pretragama je otkriven čvor na prostati. Dijagnosticiran mu je rak prostate, pri čemu su stanice raka već zahvatile kosti. 

FILE PHOTO: Outgoing U.S. President Joe Biden delivers a farewell address to the nation from the Oval Office
Foto: MANDEL NGAN

„Iako se radi o agresivnijem obliku bolesti, rak se čini osjetljivim na hormone, što omogućuje učinkovito liječenje,” navodi se u priopćenju ureda predsjednika.

„Rak nas sve dotiče,” napisao je Biden tada na društvenim mrežama. „Poput mnogih od vas, Jill i ja naučili smo da smo najjači upravo na slomljenim mjestima.”

Obitelj Biden suočavala se s rakom više puta tijekom godina. Njegov sin Beau preminuo je od tumora na mozgu, a njegova supruga Jill imala je dvije kancerogene lezije koje su kirurški uklonjene.

U veljači 2023. Biden je uklonio leziju s prsa koja je bila bazalni stanični karcinom, uobičajeni oblik raka kože. U studenom 2021. uklonjen mu je polip iz debelog crijeva koji je bio benigan, ali potencijalno prekancerozan.

Godine 2022., Biden je lansirao inicijativu „cancer moonshot” kao jedan od prioriteta svoje administracije, s ciljem prepolovljavanja stope smrtnosti od raka u narednih 25 godina. Ta je inicijativa nastavak njegovog rada na borbi protiv raka još iz vremena dok je bio potpredsjednik – bolesti koja mu je odnijela sina Beaua.

