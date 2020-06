Biden: Vojska će intervenirati ako Trump ne bude htio otići

Trump je u nekoliko navrata kritizirao dopisno glasanje, rekavši bez ikakvih dokaza da bi veći udio dopisnih listića doveo do masovne krađe glasova na izborima 3. studenoga

<p>Demokratski predsjednički kandidat <strong>Joe Biden </strong>izjavio je u četvrtak da ga brine što će predsjednik<strong> Donald Trump </strong>pokušati "ukrasti" izbore u studenome, ali je siguran da će ga vojnici izvesti iz Bijele kuće ako izgubi i ne bude htio priznati rezultat.</p><p><strong>Dječak održao svoj prosvjed protiv terorizma: </strong></p><p>- To me jako brine: predsjednik će pokušati ukrasti izbore - rekao je Biden u srijedu u showu Comedy Central.</p><p>Nije precizirao kako bi republikanac Trump mogao varati na izborima. No, bivši potpredsjednik podsjetio je da se Trump žestoko protivi dopisnom glasanju i najavio da će demokrati imati odvjetnike na biračkim mjestima kako bi spriječili republikance da manipuliraju listićima.</p><p>Trump je u nekoliko navrata kritizirao dopisno glasanje, rekavši bez ikakvih dokaza da bi veći udio dopisnih listića doveo do masovne krađe glasova na izborima 3. studenoga.</p><p>Biden je rekao kako ga komentari bivših vojnih zapovjednika, koji su kritizirali Trumpov odgovor na prosvjede protiv policijske brutalnosti, uvjerili da će američka vojska intervenirati ako Trump ne bude priznao rezultate izbora.</p><p>- Apsolutno sam uvjeren da će ga ekspresno izvesti iz Bijele kuće - naglasio je Biden.</p><p>Biden je i ranije javno upozoravao da bi Trump mogao varati na izborima. No, njegova se retorika zaoštrila posljednjih mjeseci, u vrijeme kada ankete pokazuju prednost bivšeg potpredsjednika nad predsjednikom i kada se Trump sve više protivi dopisnom glasovanju.</p><p>Trump i republikanci smatraju da se na dopisnom glasanju može varati i da ono favorizira demokrate, iako to demantiraju brojne neovisne studije.</p><p>Trumpov izborni stožer nije odgovorio na zahtjev za komentarom Bidenovih izjava.</p>