OTKRIVAMO Nestali kamioni kojima su dovozili smeće i skupi Mercedes S klase Monike Šincek

Nema šest kamiona, labudice, utovarivača, miješalice betona, dva skupa Mercedesa, od kojih je jedan bio vlasništvo Monike Šincek, a drugi Ivice Vajdića i BMW-a X5. Nestali su i Trgovački sud u Rijeci je za njima raspisao potragu.

Sva ta vozila su bila u vlasništvu tvrtke Plastruktor i njezina direktora Ivice Vajdića, osim Monikina Mercedesa S klase. Vajdić je uhićen kad i bračni par Šincek te Franciska Dodić, 13. veljače 2025. godine, zbog sumnje da su u PPK Velebit i okolo navezli 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada.

Ova vozila bi po logici stvari trebala biti dokaz, osim ako su istražitelji izuzeli s njih sve materijalne dokaze te ih fotografirali. A kako je Plastruktor u stečaju, stečajni upravitelj ih traži jer su dio imovine od kojih se trebaju namiriti vjerovnici. Najveće potraživanje ima Republika Hrvatska preko Ministarstva financija, i to oko 100 tisuća eura. Tu su još i Republika Hrvatska samostalno, Fina i nekoliko privatnih tvrtki. Jedno teretno vozilo i BMW X5 na sebi imaju mjeru ograničenog raspolaganja od svibnja 2025. godine, koju je zatražilo Županijsko državno odvjetništvo.

Imovina je to vrijedna oko 240 tisuća eura. Gdje su ta vozila? Stečajni upravitelj pitao je to Ivicu Vajdića koji je bio direktor Plastruktora, a on kaže da ne zna.

- Ovom Izjavom izjavljujem da mi nije poznato gdje se nalaze vozila i transportna sredstva, vlasništvo Plastruktor d.o.o. u stečaju, navedena u Zahtjevu stečajnog upravitelja Slavka Cerjana. Jedina osoba koja je raspolagala imovinom, pa tako i vozilima i transportnim sredstvima, bio je Josip Šincek - napisao je u očitovanju za sud.

Prema izvješću stečajnog upravitelja i istrazi Uskoka, stvarni vlasnici i upravitelji Plastruktora su bračni par Šincek, i ta tvrtka je prestala s radom na dan kad su uhićeni. Šincekov odvjetnik Petar Car za 24sata kaže da Vajdić ne govori istinu.

- Znamo da su vozila nestala, a bračni par Šincek s tim nema veze jer jednostavno nisu mogli imati veze, od veljače do prosinca su bili u istražnom zatvoru. Fizički nisu mogli biti na lokalitetu jer su bili u Remetincu. Prema našim saznanjima, vozila je otuđio i prodao drugi direktor - rekao je Car.

Jedini drugi direktor je Vajdić. Da je priča Ivice Vajdića šuplja svjedoče i fotografije i videozapisi iz Gospića. Naime, dio vozila je bio kraj PPK Velebit tijekom prosvjeda građana. A ti prosvjedi su od 22. veljače do srpnja prošle godine održani čak šest puta ispred PPK Velebit, gdje su table i Tipos Resursa bračnog para Šincek i Plastruktora Ivice Vajdića. Dio vozila smo i sami zatekli kad smo bili na lokaciji u travnju 2025. godine. No prije dva tjedna smo vidjeli samo jedan bijeli kombi s kojeg su skinuti dijelovi.

Šinceki su za vrijeme prosvjeda i u travnju bili iza rešetaka. Vajdić nije. On je pušten isti dan kad je i uhićen, 13. veljače 2025. Zvali smo ga na broj telefona povezan s Plastruktorom i poslali mu mail na adresu iz sudskih spisa, ali nismo dobili odgovor. Jedna od miješalica betona naknadno je pronađena u kamenolomu Asseria u Lišanima. Ta tvrtka je u stečaju, a jedan od vlasnika, prema sudskom registru, bio je Paško Dodić, čija je supruga Franciska uhićena u ovom slučaju. Ona i Monika Šincek su bile partnerice u tvrtki Izoxeco.

Stečajni upravitelj piše da je i u prostoru PPK Velebit u listopadu 2025. godine s Vajdićem izvršio očevid, ali nije bilo vozila, uredski namještaj je devastiran i djelomično pokraden. I sam je odradio potragu početkom listopada 2025. koja ga je odvela do tvrtke u Sesvetama.

- Potraga je izvršena kod subjekta koji je preuzeo nekoliko vozila od dužnika (postoje Računi o prodaji i potvrde o uplati), a za koje bivši direktor tvrdi da bi mogao znati informacije o navedenim vozilima zato što se bavi kupoprodajom kamiona i priključnih vozila. Na navedenoj adresi nisu pronađena tražena vozila, a vlasnik negira bilo kakvu umiješanost u promet istih - piše stečajni upravitelj.

Građani iz Gospića decidirano tvrde da su vidjeli Ivicu Vajdića kako ih odvozi, a da je dio teretnih vozila prodan poduzetnicima u okolici. Je li to istina, utvrdit će policija.