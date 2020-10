Bidenov izborni program: SAD će se jače angažirati u BiH

Pobijedi li na izborima za predsjednika SAD-a, Joe Biden će se snažno angažirati u kako bi se učvrstio mir i stabilnost na zapadnom Balkanu pa tako i u BiH, a to će učiniti jačajući savezništvo s EU-om i NATO-om

<p>Sastavni dio Bidenova izbornog programa je i dio koji se odnosi na vanjskopolitičke prioritete a mjesto među njima našao je i jugoistok Europe. Dio koji se odnosi na BiH na svom je Facebook profilu u utorak podijelio <strong>Elvir Klempić</strong> podrijetlom iz BiH koji je u Bidenovu izbornom stožeru zadužen za odnose s etničkim zajednicama u SAD-u.</p><p>"Joe Biden će okupiti naše partnere unutar EU-a i NATO-a kako bi se zajednički razvila strategija za učvršćivanje položaja zapadnog Balkana u euroatlantskim institucijama.<strong> Joe Biden</strong> zna da je vrijeme za hrabro i odlučno američko liderstvo kako bi se potaknule reforme i pomirenje, te kako bi se opet posvetili našem davno obećanom cilju cjelovite, slobodne i mirne Europe. Joe Biden se obvezuje da će zauvijek biti protiv mržnje, a podržavat će suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine", stoji u programu kojem su mediji u BiH posvetili veliku pozornost.</p><p>Za razliku od aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji nema nikakvo izravno iskustvo vezano za zapadni Balkan, Biden se tom regijom počeo baviti već s prvim naznakama ratne krize 90-ih godina prošlog stoljeća kao tadašnji američki senator.</p><p>"On je bio ključni igrač u naporima da se promijeni dinamika na tlu BiH, te konačno pomogne uvjeriti vladu SAD-a i ključne europske saveznike da se zaustavi Slobodan Milošević u njegovoj brutalnoj kampanji genocida", istaknuto je u objavi Bidenova tima. </p><p>Administracija bivšeg predsjednika <strong>Baracka Obame</strong> u kojoj je Biden bio potpredsjednik bila je ta koja je 2017. godine uvela sankcije sadašnjem članu Predsjedništva BiH<strong> Miloradu Dodiku</strong> zbog opstruiranja provedbe Daytonskog sporazuma.</p><p>Te kaznene mjere koje uključuju zabranu Dodiku ulaska u SAD i zamrzavanje imovine još su uvijek na snazi a sastavni dio Bidenove sadašnje kampanje je poruka kako je to bila "snažna poruka da SAD neće tolerirati prijetnje suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH".</p><p>Dodik već četiri godine očekuje kako će mu Trump ukinuti sankcije a unatoč činjenici da se to nije dogodilo otvoreno ga podržava u srazu s Bidenom.</p><p>"Navijam da Trump pobijedi. Ako pobijedi Biden idemo dalje. Mislim da mu (Bidenu) treba reći da je posljednjih 20 godina negativan prema Srbima. Na žalost, ako pobijedi, morat ćemo istrpjeti i Bidenov mandat. Istrpit ćemo i to, nije kraj svijeta", kazao je prošlog tjedna Dodik u intervjuu beogradskim "Večernjim novostima".</p>