BiH: 31 novooboljeli od korone

<p>U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata potvrđen je 31 novi slučaj zaraze korona virusom, potvrdili su u subotu iz entitetskih ministarstava zdravstva.</p><p>Stanje je nešto bolje u Federaciji BiH gdje je potvrđeno osam novih slučajeva a dva su iz Tešnja, grada u središnjem dijelu zemlje u kojemu je potkkraj svibnja identificirano žarište u jednoj tvornici.</p><p>Tamo je do sada registrirano 95 zaraženih soba.</p><p>U Republici Srpskoj novi slučajevi zaraze su potvrđeni kod 23 osobe od kojih je pet iz Doboja a po četiri iz Banje Luke i Modriče, gradova koji su i do sada bili žarišta epidemije.</p><p>U cijeloj BiH do sada je potvrđeno nešto više od 2600 slučajeva zaraze a četvrtina od tog broja odnosi se na Banju Luku.</p><p>Do sada su od posljedica zaraze korona virusom u BiH umrle 154 osobe.</p><p> </p>