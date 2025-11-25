Obavijesti

U BiH obilježen dan državnosti. Dodik: 'To je komunistički praznik koji mi ne priznajemo'

Piše HINA,
Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović također je čestitao građanima BiH Dan državnosti uz poruku da se njegovim obilježavanjem iskazuje predanost očuvanju temeljnih načela i izgradnji europske BiH

Polaganjem vijenaca i odavanjem počasti žrtvama rata od 1992. do 1995. i partizanskim osloboditeljima iz Drugog svjetskog rata predstavnici državnih, entitetskih i županijskih tijela vlasti u Sarajevu su u utorak obilježili Dan državnosti BiH kojega u Republici Srpskoj odbijaju priznati. Današnja BiH stvorena u Daytonu taj je praznik naslijedila iz razdoblja bivše Jugoslavije i u znak sjećanja na odluke koje je 25. studenog 1943. godine donijelo Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja BiH (ZAVNOBiH), svojevrsni ratni parlament, definirajući BiH kao federalnu jedinicu u sastavu nove Jugoslavije.

Na temelju tih odluka BiH je 1992. uspjela osigurati samostalnost i međunarodno priznanje.

Taj je praznik u ponedjeljak u poruci članovima Predsjedništva BiH čestitao američki predsjednik Donald Trump uz poziv da se problemi u toj zemlji rješavaju unutarnjim dogovorom i uz uvažavanje interesa sva tri konstitutivna naroda a čestitkama se u utorak pridružio i američki državni tajnik Marco Rubio.

Tim je povodom potvrdio kako SAD ostaje "čvrsto posvećen" suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

"Ovaj dan pruža važnu priliku da razmislimo o načelima mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini i da se ponovo posvetimo suradnji koja nudi obećavajuću budućnost za sve. SAD se raduje izgradnji naših odnosa sa svim građanima BiH s obnovljenim fokusom na obostrano korisnu stabilnost, sigurnost i napredak", napisao je Rubio.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović također je čestitao građanima BiH Dan državnosti uz poruku da se njegovim obilježavanjem iskazuje predanost očuvanju temeljnih načela i izgradnji europske BiH.

"Mir, stabilnost, integritet te jednakost tri konstitutivna naroda ostaju naša trajna obveza i prioritet", poručio je Čović.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović je nakon polaganja vijenaca u Sarajevu novinarima kazao kako je državnost BiH neupitna kao i njezini praznici kojima se to obilježava a oni kojima to smeta i koji to osporavaju poručio je kako ne mogu promijeniti stvarnost. 

"Jedan političar iz entiteta RS, sada bivši predsjednik entiteta RS početkom ove godine govorio nam je da nema ni Ustavnog suda, ni Suda BiH, ni Tužiteljstva BiH i da neće biti ni države Bosne i Hercegovine. Sada imamo rezultat krajem ove godine. Rezultat je da ima, itekako, Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine, ima Suda Bosne i Hercegovine, postoji Tužiteljstvo i postoji i postojat će vječno država Bosna i Hercegovina. Jedino čega nema, nema tog više političara na mjestu predsjednika entiteta RS", kazao je Bećirović smjerajući na Milorada Dodika.

Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora
Banja Luka: Milorad Dodik održao konferenciju dan nakon prijevremenih izbora

Sam Dodik koji već godinama osporava zakonitost 25. studenog kao Dana državnosti BiH ove je godine nakon što je smijenjen s mjesta predsjednika RS ponovio te teze u ulozi predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke koja je na vlasti u RS.

Kazao je kako je to "komunistički praznik" koji se u RS nikada neće slaviti.

Njegova je teza da su odluke ZAVNOBiH-a rezultat nastojanja komunista da razbiju Jugoslaviju odnosno kako je i država koje nastala nakon Drugog svjetskog rata trebala biti ustrojena s banovinama kako je to bio slučaj u Kraljevini Jugoslaviji pa onda ne bi ni bilo BiH.

