Doznalo se to nakon afere koja je izbila "curenjem" dokumenata o sumnjivim transakcijama provedenim preko banke "Credit Suisse".

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), čije je sjedište u Sarajevu, objavio je kako su kao partner u projektu razotkrivanja sumnjivog poslovanja poznate švicarske banke pronašli podatke koji pokazuju da je Janko Jovanović, šef carinske ispostave u Bosanskom Brodu, zajedno sa suprugom Jovankom, predsjednicom Općinskog privrednog suda u Doboju, postao multimilijunaš odnosno vlasnik brojnih nekretnina te podebljeg bankovnog računa u Švicarskoj.

"Od 1998. do 2010. godine kupio je za oko 720 tisuća konvertibilnih maraka (gotovo 2,9 milijuna kuna) 13 nekretnina u BiH, Srbiji i Crnoj Gori. U vrijeme kupovine posljednje nekretnine Jovanović je otvorio račun u švicarskoj banci „Credit Suisse“, koji je u jednom trenutku vrijedio oko tri milijuna KM, odnosno oko 1,6 milijuna švicarskih franaka", navodi CIN uz naznaku kako su do tih podataka došli u okviru Projekta izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP) odnosno afere "Suisse Secrets".

Zajednički je to projekt novinara koji se temelji na podacima o bankovnim računima što ih je anonimni izvor dostavio njemačkom listu „Süddeutsche Zeitung“. Taj je list podatke podijelio s 48 medijskih partnera diljem svijeta, čiji su novinari s pet kontinenata pregledali na tisuće bankovnih izvoda koji se odnose na preko 18 tisuća računa koji su otvarani od 1940. do danas.

U curenju podataka o tajnim računima u banci "Credit Suisse" ispostavilo se kako s njom posluju brojni političari, utajivači poreza ali i kriminalci.

Sam je Jovanović, čije se ime pojavilo u istrazi, potvrdio vlasništvo nad nekretninama, no niječe kako je vlasnik računa u "Credit Suisse". Novinarima CIN-a je pojašnjavao kako su on i supruga od 2008. do 2016. regularno zaradili 9,2 milijuna kuna, uredno to prijavili i platili porez. No i uz sve te prihode i pretpostavku da ništa nisu trošili Jovanovićima bi, prema kalkulaciji novinara CIN-a, još uvijek manjkalo oko 5,6 milijuna kuna da pokriju sve transakcije s kojima su povezani.

Jovanović je i danas uposlenik Uprave za neizravno oporezivanje BiH, iako je 2014. bio uhićen pod sumnjom da je bio dio mreže koja je ilegalno uvozila automobile u tu zemlju. Kasnije je bio prijavljen za krivotvorenje isprave i nesavjestan rad u službi, a potom je bio i predmetom stegovnog postupka zbog propusta u radu, no nikada nije pravomoćno osuđen.

Dok su trajali svi ti postupci supružnici Jovanović nesmetano su kupovali stanove, garaže, poslovne prostore i zemljišta u Doboju, stan i dvije garaže u centru Beograda te dva apartmana u Herceg-Novom.

Račun u "Credit Suisse" na njihovo ime otvoren je upravo u vrijeme kada je carinik bio pod istragom, no tvrdi kako on s tim novcima nema ništa te da će ih pokloniti svakome tko dokaže suprotno.

"Ja ne znam da uopće postoji taj novac", kazala je njegova supruga Jovanka.

Ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje Miro Džakula kazao je kako bi bilo logično utvrditi podrijetlo Jovanovićeve imovine ali je odgovornost za to predbacio na istražna tijela.

"Kad je, konkretno, u pitanju njegovo ime, mi nikada ništa ni od koga nismo dobili da ima bilo što nezakonito", konstatirao je Džakula.