VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Nezapamćena tuča pogodila je mjesta u blizini Vrlike. Led je bio skoro veličine teniske loptice na području Koljana, jako je tuklo. Bilo je strašno slušati to. Padala je oko 15 minuta, a sreća da barem nije gusto padala. Svi vrtovi i voćke su nastradali - kaže nam čitateljica.

Foto: Čitatelj 24sata

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Pokretanje videa... VIDEO Tuča | Video: čitatelj/24sata

U većini predjela u ponedjeljak je sunčano i vrlo vruće. Uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji uz prolazno jak vjetar. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 34 do 39 Celzija, piše DHMZ.

Foto: Čitatelj 24sata

DHMZ je izdao i upozorenja zbog grmljavinskog nevremena za gospićku i kninsku regiju.

- Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Količina oborine 30-60 mm; Vjerojatnost grmljavine > 60 % - stoji u upozorenju za gospićku regiju.

U utorak se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz prolazno umjerenu naoblaku. Od sredine dana, uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku zemlje, u Gorskoj Hrvatskoj i Dalmaciji. Iako za utorak nisu izdana upozorenja na nevrijeme, meteorolozi upozoravaju da bi se ono moglo razviti već u srijedu. Tada su zbog mogućeg grmljavinskog nevremena na snazi upozorenja za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku i splitsku regiju.