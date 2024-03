'BiH će se morati promijeniti tijekom pregovara i pronaći većinu za promjenu ustava'

Među čelnicima država članica Europske unije u četvrtak je u Bruxellesu pao dogovor. Otvorit će pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom, a Europsku komisiju pozvali su da pripremi pregovarački okvir.

- Povijesni je to trenutak, koji simbolizira ključni pomak na daljnjem putu europskih integracija kao i potvrdu i priznanje rada institucija na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini - izjavila je nakon velike vijesti Borjana Krišto, predsjedateljica Vijeća ministara BiH. Hrvatski europarlamentarac, zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu te voditelj radne skupine parlamenta za Zapadni Balkan, Tonino Picula, kaže nam kako je to, osim za Bosnu i Hercegovinu, vrlo važna vijest za Hrvatsku.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Sasvim je jasno i geostrateška je činjenica da od sada na našim istočnim i jugoistočnim granicama sve zemlje formalno pregovaraju s EU: Srbija, Crna Gora, a sad i BiH. Duboko sam uvjeren da ćemo moći koristiti sve benefite članstva onog dana kad na svim našim vanjskim granicama budemo imali zemlje koje pregovaraju za pristupanje - tvrdi Picula. Ipak, oprezan je pri uporabi termina "povijesno" kad se govori o BiH.

- Ovo uistinu je povijesno važna odluka, ali nije povijesna odluka. Naime, kod zemalja postoji samo jedan povijesno važan datum, a to je datum ulaska u EU. No svakako je riječ o izuzetnoj vijesti i strateški važnoj odluci na tragu važnih geopolitičkih procesa i promjena - dodaje. Datum ulaska BiH u EU, kaže, ne može predvidjeti, no nada se da će svi pregovori biti zaključeni u idućih šest godina, odnosno do 2030. godine.

- Sasvim sam siguran da će u tom trenu i BiH i EU biti drukčije nego danas. BiH će se morati znatno promijeniti tijekom pregovaračkog procesa, a upravo zato je on važan. Zemlja je, pregovarajući, pod pritiskom da se mijenja. S druge strane, Uniju sad očekuje čak 10 članica koje imaju status kandidata i pregovaraju te će se zajednica morati promijeniti da ih sve prihvati - kaže naš sugovornik. Govoreći o neminovnim promjenama koje će BiH morati napraviti, ističe, među ostalim i izborne zakone.

- Svaka zemlja dosad je morala mijenjati svoj ustav, i RH 2010. godine, ali i sve druge, a tako će morati i BiH. Postoje tamošnji primjeri otpora promjenama, primjerice neke probošnjačke stranke koje tvrde da nema većine za provođenje nečeg takvog. No činjenica jest da će se ta većina itekako morati naći - zaključuje Picula.

- Vaše je mjesto u Europi. Sad treba nastaviti vrijedno raditi tako da BiH stalno napreduje kao što žele vaši građani - poručio je predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.