Komentari 1
BiH: Dodik uzvraća Čoviću, predložio mu da se izabere predsjednik Herceg-Bosne

Piše HINA,
U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Čović je ranije tijekom dana pred novinarima u Mostaru podsjetio kako je pozicija predsjednika RS upražnjena nakon što je Dodiku prestao mandat

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u ponedjeljak je oprezno zamjerio čelniku HDZ BiH Draganu Čoviću zbog njegove konstatacije da taj entitet nema predsjednika što je činjenica proistekla iz pravomoćne sudske presude i odluke Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP).

Čović je ranije tijekom dana pred novinarima u Mostaru podsjetio kako je pozicija predsjednika RS upražnjena nakon što je Dodiku prestao mandat i kazao kako očekuje da će se to pitanje riješiti prijevremenim izborima koji su planirani za 23. studenog.

U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

"Ono što znamo je da nemamo predsjednika Republike Srpske u ovom trenutku, to mjesto treba popuniti", kazao je Čović dodajući kako ga je dopredsjednik RS iz reda Hrvata Davor Pranjić o svemu tome detaljno izvijestio. To se, kako je pojašnjavao, odnosi i na činjenicu da će "ovih dana" uslijediti postupak prijenosa ovlasti kako bi netko preuzeo obveze provedbe tekućih poslova izbora novog predsjednika.

UZVRAĆAJU MJERU... Republika Srpska zabranila ulazak predsjednici Slovenije!
Republika Srpska zabranila ulazak predsjednici Slovenije!

Dodik, koji je bez mandata ostao u kolovozu, i daje odbija priznati da više nije predsjednik RS pa je ispred predsjedničkog ureda u Banjoj Luci u ponedjeljak okupio manju skupinu pristalica uz poziv da na taj način obilježe praznik koji se naziva "dan srpskog jedinstva".

Tom je prigodom okupljenima najavio nastavak borbe protiv BiH a za uspostavu "srpske nacionalne države" no nije propustio priliku kako bi komentirao izjavu Čovića kojega je i dalje naziva prijateljem.

Sarajevo: Započela 15. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Sarajevo: Započela 15. hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

"Pročitao sam medijsku izjavu mog prijatelja Dragana Čovića iz reda hrvatskog naroda i kaže Republika Srpska kao nema predsjednika. Ja mu kažem, slažem se da Herceg-Bosna nema predsjednika i da ga treba izabrati i to je moj odgovor na njegovu tvrdnju o tome da li ima (RS) ili nema predsjednika", kazao je Dodik.

