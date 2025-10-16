BiH: Imenovanje glavnog pregovarača s EU povod za nove sukobe među strankama

Imenovanje glavnog pregovarača koji bi trebao voditi proces pristupnih pregovora s Europskom unijom u BiH postalo je novim kamenom spoticanja među strankama u toj zemlji, postajući tako od tehničkog pitanja političko, a rasprave o tome samo su potvrdile dubinu političkih podjela. Na imenovanje glavnog pregovarača čeka se još od ožujka 2024. kada je Europsko vijeće uvjetno odobrilo otvaranje pristupnih pregovora s BiH uz uvjet usvajanja zakona o sudovima i o Visokom i sudskom tužiteljskom vijeću (VSTV).

Ta dva zakona parlament do danas nije uspio usvojiti, a i da jest, pregovori ne bi mogli početi jer nije izabran glavni pregovarač u ime BiH niti je formiran tim koji bi ta osoba vodila.

Predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto ranije ovog tjedna je tijekom posjeta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen Sarajevu pred njom i novinarima kazala kako je ona pripremila odluku o imenovanju glavnog pregovarača i kani je pustiti u proceduru, a na partnerima u vlasti je da pokažu jesu li spremni to poduprijeti.

"Izvijestila sam predsjednicu Von der Leyen da sam intenzivno razgovarala s kolegama, političkim predstavnicima u BiH. Osobno sam pripremila odluku o uspostavi glavnog pregovarača", kazala je Krišto, naznačivši kako će uz glavnog pregovarača u slučaju BiH postojati i njegova dva zamjenika.

Nije pojasnila s kim je razgovarala niti je spominjala bilo kakva imena, no odmah nakon toga uslijedile su reakcije koje su pokazale da imenovanje pregovarača neće biti ni malo lagan posao.

Ranije su stranke koje čine vladajuću koaliciju u BiH načelno dogovorile kako će glavni pregovarač biti osoba iz Republike Srpske, a dio medija u Sarajevu je, bez pozivanja na izvore, objavio kako bi to trebala biti Ana Trišić Babić, ključna vanjskopolitička savjetnica Milorada Dodika i nekadašnja zamjenica ministra vanjskih poslova BiH.

"Ako se mene pita Ana Trišić Babić najbolja je osoba za taj posao", kazao je novinarima u Sarajevu Nikola Špirić, Dodikov predsjedatelj Doma naroda parlamenta BiH no nije potvrdio kako je ona doista kandidat za tu poziciju.

Zastupnica Dodikove stranke u parlamentu BiH Sanja Vulić istodobno je iznijela tvrdnju kako stranke iz Sarajeva žele za glavnog pregovarača nametnuti Igora Crnadka, bivšeg ministra vanjskih poslova BiH koji je sada šef kluba zastupnika oporbene Stranke demokratskog progresa (PDP) u parlamentu RS.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković cijeli krug Dodikovih suradnika opisao je kao "rusku podmornicu" koja uništava europski put BiH pa ga ne mogu ni voditi.

"Glavni pregovarač koji se konzultira sa (Sergejom) Lavrovim i (Vladimirom) Putinom nije opcija", kazao je Konaković, govoreći o ruskom šefu diplomacije i predsjedniku.

Zastupnik HDZ BiH u Zastupničkom domu parlamenta BiH Predrag Kožul licitiranje imenima u sarajevskim medijima opisao je kao podmetanja koja nepotrebno blokiraju otvaranje pregovaračkog procesa.

Iz tri stranke koje čine bošnjačko-građanski blok u vladajućoj koaliciji u BiH tvrde kako njih nitko nije konzultirao o postupku imenovanja glavnog pregovarača o čemu je govorila Krišto.

U suradnji s još nekim parlamentarnim strankama predložili su da odluku o uspostavi ureda glavnog pregovarača donese parlament BiH, a ne Vijeće ministara.

"Ako priča o europskim integracijama pripada svima, i da tu nema vlasti i oporbe, o tome nemamo nigdje drugo odlučivati osim u parlamentu“, kazao je zastupnik SDP BiH Saša Magazinović.

Taj prijedlog na sjednici Zastupničkog doma održanoj u srijedu ipak nije dobio potrebnu potporu no problem se dodatno zakomplicirao kada su iz oporbe odnosno Demokratske fronte (DF) Željka Komšića postavili zahtjev da glavnog pregovarača imenuje Predsjedništvo BiH.

Obrazložili su to ustavnim ovlastima državnog vrha da utvrđuje i vodi vanjsku politiku.

No s tim se ne slaže gotovo nitko osim DF-a i Stranke demokratske akcije (SDA).

Različite ideje kako voditi pregovore s EU nastale su jer nigdje nije izrijekom propisano kako se bira glavni pregovarač.

Ministar Konaković kaže kako je jedino logično da se to učini na razini Vijeća ministara BiH jer podrazumijeva suradnju svih a time se izbjegavaju moguće blokade.