ALI DA SE NE DIRA RS

Dodik misli da bi osnivanje hrvatskog entiteta u BiH spriječilo preglasavanje

Dodik misli da bi osnivanje hrvatskog entiteta u BiH spriječilo preglasavanje
Dodik je na konferenciji za novinare izrazio protivljenje višestrukom preglasavanju Hrvata u državnim institucijama. Pritom je predložio preustroj hrvatsko-bošnjačkog entiteta Federacije BiH, bez zadiranja u Republiku Srpsku.

Čelnik vladajuće srpske stranke SNSD-a Milorad Dodik predložio je uspostavu hrvatskoga entiteta u BiH kako bi se prestalo s preglasavanjem Hrvata u državnome vrhu.

Izaslanstva Dodikovog SNSD-a i HDZ-a BiH susrela su se u Banjoj Luci nakon dužeg vremena, prvi put otkako je Dodik razriješen na mjestu predsjednika Republike Srpske zbog pravomoćne presude zbog nepoštivanje odluka visokog međunarodnog predstavnika Christiana Schmidta.

Dodik je na konferenciji za novinare izrazio protivljenje višestrukom preglasavanju Hrvata u državnim institucijama. Pritom je predložio preustroj hrvatsko-bošnjačkog entiteta Federacije BiH, bez zadiranja u Republiku Srpsku.

„Mi vjerujemo da bi trajno rješenje bilo to da se Bosna i Hercegovina organizira tako što bi imala tri entiteta, time što bi se Federacija BiH podijelila na bošnjački i hrvatski entitet. I da onda ti entiteti budu izborne jedinice. Onda se nitko ne bi mogao miješati u izborne procese jednog naroda“, rekao je Dodik na konferenciji za novinare.

U četiri navrata je glasovima bošnjačkih birača za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH biran Željko Komšić. Zbog toga ga hrvatske stranke ne priznaju kao legitimnog hrvatskog predstavnika u Predsjedništvu BiH.

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović je pak naveo kako se hrvatska strana zauzima za ostvarenje pune jednakopravnosti ovoga naroda kroz izmjenu Izbornog zakona.

„Mi ga gledamo u ovom trenutku primarno kroz legitimno političko predstavljanje“, rekao je Čović.

On se zauzeo za provedbu hitnih reformi kako bi zemlja započela pregovore s Europskom unijom uključujući donošenje potrebnih zakona.

„Znači ključno je osigurati mir i stabilnost, a prije svega europski put i realizirati integracijske procese“, rekao je Čović. 

On je proteklih dana održao niz razgovora s predstavnicima bošnjačkih i srpskih stranaka iz vlasti i oporbe na kojima je inzistirao na ubrzanju europskog puta zemlje.     

Dodik je pak opovrgnuo da njegova stranka opstruira europski put zemlje, te je pritom kritizirao  povjerenicu Europske komisije za proširenje Martu Kos i voditelja izaslanstva EU u BiH Luigija Soreccu tvrdeći da rade u interesu Bošnjaka u BiH. 

