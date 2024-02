BiH korak bliže pregovorima s EU, dobila novi zakon o sprječavanju pranja novca

Dom naroda parlamenta BiH u petak je usvojio zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma pa je ta zemlja u zadnji trenutak izbjegla opasnost da dospije pod sankcije koje prijete državama s nedostatnim mehanizmima nadzora nad financijskim transakcijama.

Dom naroda jednoglasno je po hitnom postupku usvojio zakon, kojeg je ranije prihvatio i Zastupnički dom, pa će on stupiti na snagu narednog tjedna. Ta je odluka važna jer je zakon usvojen dok u BiH borave stručnjaci povjerenstva Vijeća Europe za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (MONEYVAL), a o njihovoj preporuci ovisi hoće li BiH završiti na tzv. "sivoj listi" država pogodnih za pranje novca i financiranje terorizma.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma jedan je od tri na čijem usvajanju do ožujka inzistira Europska komisija kako bi Europsko vijeće u ožujku moglo odobriti otvaranje pristupnih pregovora s BiH.

Dodatni uvjeti su zakoni o sprječavanju sukoba interesa i o sudovima, odnosno o uspostavi prizivnog odjela Suda BiH.

Usvajanje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma do sada su blokirali zastupnici iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika, inzistirajući da uz njega u paketu budu usvojeni i drugi zakoni koje oni smatraju bitnim, uključujući tu novi zakon o Ustavnom sudu BiH. Zbog toga je veleposlanstvo SAD u BiH u četvrtak izravno označilo Dodika glavnom zaprekom na putu BiH ka europskim integracijama.

U SNSD-u su nakon toga promijenili mišljenje, a njihov je zastupnik Radovan Kovačević u petak na sjednici Doma naroda tvrdio kako su oni zapravo snažni zagovornici europskih integracija te da ništa nisu kanili blokirati, a i dalje će inzistirati na reformi Ustavnog suda.

"RS sigurno neće odustati od zakona o Ustavnom sudu, odnosno o odlasku stranih sudaca", kazao je Kovačević, dok je njegov iz stranke Nikola Špirić kazao kako se u SNSD-u nadaju da će to biti poticaj za ubrzano usvajanje i drugih bitnih zakonskih rješenja. "Želimo dati poticaj partnerima za približavanje (stajališta) o zakonima o sukobu interesa, o sudovima i izbornom zakonu", kazao je Špirić.

Zamjenik predsjedatelja Doma naroda Dragan Čović, koji je i čelnik HDZ BIH, kazao je kako je ovime poslana važna poruka o tome da se u BiH mogu provoditi reforme te da sada preostaje to dokazati kroz postupak usvajanja ostalih zakona na kojima inzistira EU. Uvjeren je da se to može obaviti u narednih sedam do deset dana.

"Pozivam sve da nastavimo graditi ovakav sklad", kazao je Čović dodajući kako bez toga neće biti otvorenih vrata Unije.

Uoči sjednice Doma naroda na ubrzani nastavak provedbe reformi političare u BiH pozvao je i Wolfgang Sobotka, predsjednik Nacionalnog vijeća Austrije, gornjeg doma austrijskog parlamenta.

"BiH bi u narednim danima trebala napraviti ozbiljan iskorak kako bi mogla napredovati na europskom putu", kazao je Sobotka, koji je bio u službenom posjetu Sarajevu.

Europsko bi vijeće o eventualnom otvaranju pristupnih pregovora s BiH trebalo odlučivati na sjednici zakazanoj za 20. i 21. ožujka, a parlament BiH bi preostala dva zakona morao usvojiti do kraja veljače kako bi Europska komisija mogla pravodobno izraditi pozitivno mišljenje.