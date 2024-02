Satom do slobode: Mamićevi pokloni otkrili 'skupe prijatelje', daruje one koji su mu od koristi

Sat od 15.000 eura nikako ne može biti simboličan poklon.

Rekla je to u četvrtak BiH tužiteljica Bojana Jolović na ročištu na kojemu su tražili produljenje pritvora predsjedniku Suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru OSA-e Osmanu Mehmedagiću. Debevca sumnjiče za zlouporabu položaja, krivotvorenje isprava, lažno predstavljanje, primanje dara i drugih oblika koristi te trgovinu utjecajem.

Sat je, naime, Debevcu poklonio Zdravko Mamić, bivši prvi čovjek Dinama te ujedno bjegunac od hrvatskog pravosuđa.

Zbog poklona, za koji istražitelji tvrde da je zapravo mito, sumnjaju da je Mamić želio osigurati naklonost suda i osigurati da ga BiH ne izruči Hrvatskoj. Priznao je istražiteljima SIPA-e kako je "znao da je dobro imati predsjednika suda na svojoj strani tijekom tih postupaka".

Taj slučaj bio je jučer ukupno treća točka rasprave na ročištu te su susreti suca i Mamića navodno bili u Grudama. Kako piše portal Klix, istražitelji nisu utvrdili kad su se sastali jer je Debevec gotovo sve svoje sastanke i putovanja označavao kao oznaku povjerljivo. Inače, predsjednika Suda BiH u svim službenim putovanjima vozi službenik Direkcije za koordinaciju policijskih tijela te podaci o sastancima nisu zavedeni.

Prema tužiteljici, sve se odvijalo u konobi Dado, nedaleko od samih Gruda. Ondje se Debevec prvo sastao s Ljiljankom Palcem, da bi im se Mamić kasnije priključio. Palac je tad, tvrdi Avaz, upozorio na to da bi susret i dar mogli biti neprimjereni. Iako sat u pretresu nikad nisu pronašli, tužiteljici je sporan upravo taj poklon, dok utjecaj Debevca na suce tu smatra irelevantnim.

- Indikativno je da je Mamić u tom periodu javno govorio o podmićivanju sudaca i tužitelja u Hrvatskoj, a u jednom postupku se teretio baš za to - rekla je tužiteljica Jolović.

Sam Palac poznat je kao dobrostojeći poduzetnik s brojnim prijateljima u HDZ-u BiH, pogotovo vodećeg Dragana Čovića. Bio je i jedan od osmero ljudi koji su 2014. založili svoju imovinu i prikupili milijun eura jamčevine kako bi tadašnji gradonačelnik Zagreba Milan Bandić izašao iz istražnog zatvora.

Dobio je i auto

Tijekom jučerašnjeg ročišta otkriveno je i kako je sudac Debevec na poklon dobio automobil autosalona Kramar, i to dok se na sudu vodilo više od 700 postupaka protiv te tvrtke. Ono je bilo tek upola manje vrijedno od Mamićeva sata.

- Uzeo je vozilo marke Polo, 2014. godište, vrijedno 15.000 KM, da ne bi 'bolo oči'. Da stvar bude gora, on je to vozilo registrirao na svoju šogoricu, kako bi se prikrilo da ga je uzeo - rekli su iz tužiteljstva.

Ona je potvrdila kako ga nikad nije kupila i da je sve radila u suradnji s Debevcem. U kompaniji su čak krivotvorili i njezin potpis na virmanu u blagajničkom dnevniku.

Suca dodatno kompromitira to što je s vozila dao skinuti oznake tvrtke te ga je pokušao sakriti kod pokretanja istrage. Zadnji put su ga vidjeli na putu prema Sokocu, a potom našli skrivenog ispod cerade kod autolakirera.

Sat za sve

Inače, dijeljenje satova ljudima jedina je Mamićeva konstanta osim njegove "ljubavi prema Dinamu". Njegove simbolične poklone nosili su razni nogometaši, nogometni suci, pa čak i čelnici protivničkih klubova. Za one od kojih je očekivao zahvalnost, kažu nam, dijelio je satove marke Breitling vrijedne oko 3500 eura.

Ipak, za one na koje je računao u svojim taktičkim operacijama namjenjivao je skuplje darove poput sata Audemars Piguet, vrijednog oko 20.000 eura. Takav je darovao i osječkom sucu Darku Krušlinu tijekom utakmice na maksimirskom stadionu.

- Ujutro, kad sam se probudio, u džepu hlača našao sam taj sat - priznao je istražiteljima sudac.

Pravdao se da je previše popio i uvidio pogrešku. Zbog toga je, kako smo već pisali, kontaktirao Zorana Škorića kao posrednika, koji je Mamiću vratio poklon.

Veći problem od sata za suca Krušlina bit će citat iz optužnice: "...činjenica da je predmetni sat naknadno vraćen nije relevantna za egzistiranje navedenoga kaznenog djela, pri čemu treba imati u vidu da je inkriminirana primopredaja izvršena pred većim brojem osoba, što je očito bilo odlučno za naknadno vraćanje sata".

- Sat sam mu poklonio za trajnu uspomenu na susret. Ne dajem im to na lijepe oči, to je sve posao - rekao je Zdravko Mamić nakon nekog vremena Vlatki Peras, sadašnjoj predsjednici uprave svog voljenog Dinama.

Davao je Mamić osječkim sucima i skuplje i veće poklone, od karata za nogometne utakmice, putovanja u Dubai do poklona od 500.000 kuna. Time ipak nije uspio kupiti slobodu, smatrao se izigranim te je zato 2018., dan prije osuđujuće presude, pobjegao u BiH. Pravdao je to tad duhovnim mirom, posjetom Međugorju, no zapravo je kovao planove za "vraćanje usluge" sucima i svoju "reformu hrvatskog pravosuđa".