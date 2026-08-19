BiH mediji: Po Milijana Brkića u Mostar stigao helikopter MUP-a Hrvatske. Prebačen je u Zagreb!

Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Subaru Bell 412 sletio je u srijedu oko 14 sati i 30 minuta na stadion HŠK Zrinjski u Mostaru, javlja mostarski portal Bljesak. Navode kako je helikopter 'pokupio' Milijana Brkića, bivšeg potpredsjednika Sabora i HDZ-a, nekadašnjeg zapovjednika Specijalne jedinice policije Alfa...

Prema podacima s Flightradara, helikopter je u popodnevnim satima srijede sletio u Zagreb, nedaleko od KB-a Dubrava...

Bljesak navodi kako je Brkić ranije operiran u bolnici u Mostaru, a po njega je došao helikopter iz Dubrovnika koji je potom nastavio let prema sjeveru.

Foto: bljesak.info

Brkić se iz politike povukao 2020. godine, godinu kasnije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću.

Poslali smo upit MUP-u, njihov odgovor ćemo objaviti kada ga dostave.