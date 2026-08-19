Prema podacima s Flightradara, helikopter je u popodnevnim satima srijede sletio u Zagreb, nedaleko od KB-a Dubrava...
BiH mediji: Po Milijana Brkića u Mostar stigao helikopter MUP-a Hrvatske. Prebačen je u Zagreb!
Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske Subaru Bell 412 sletio je u srijedu oko 14 sati i 30 minuta na stadion HŠK Zrinjski u Mostaru, javlja mostarski portal Bljesak. Navode kako je helikopter 'pokupio' Milijana Brkića, bivšeg potpredsjednika Sabora i HDZ-a, nekadašnjeg zapovjednika Specijalne jedinice policije Alfa...
Prema podacima s Flightradara, helikopter je u popodnevnim satima srijede sletio u Zagreb, nedaleko od KB-a Dubrava...
Bljesak navodi kako je Brkić ranije operiran u bolnici u Mostaru, a po njega je došao helikopter iz Dubrovnika koji je potom nastavio let prema sjeveru.
Brkić se iz politike povukao 2020. godine, godinu kasnije osnovao je tvrtku Alfa Strategy, koja se bavi poslovnim savjetovanjem, upravljanjem i korporativnom sigurnošću.
Poslali smo upit MUP-u, njihov odgovor ćemo objaviti kada ga dostave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+