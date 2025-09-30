Obavijesti

SVE SE ISTRAŽUJE

BiH mediji: Stigla dojava o bombi na imanju Milorada Dodika! Policija je na terenu...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
BiH mediji: Stigla dojava o bombi na imanju Milorada Dodika! Policija je na terenu...
U Banjaluci obilježen Dan srpskog jedinstva uz trobojku dugu 120 metara | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

BiH mediji pišu kako je na imanje Milorada Dodika stigla policija...

Stigla je dojava kako je na obiteljskom imanju Milorada Dodika postavljena bomba, javlja BiH portal Provjereno.info.

Dodaju kako je na lice mjesta u Banja Luci stigla policija i kako je u tijeku pregled imanja.

Uskoro opširnije...

