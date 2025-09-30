BiH mediji pišu kako je na imanje Milorada Dodika stigla policija...
BiH mediji: Stigla dojava o bombi na imanju Milorada Dodika! Policija je na terenu...
Stigla je dojava kako je na obiteljskom imanju Milorada Dodika postavljena bomba, javlja BiH portal Provjereno.info.
Dodaju kako je na lice mjesta u Banja Luci stigla policija i kako je u tijeku pregled imanja.
