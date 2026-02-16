BiH: Muškarac osuđen na zatvor zbog terorističkih prijetnji

Sud Bosne i Hercegovine nepravomoćno je osudio na tri i pol godine zatvora Simbada Bajrektarevića iz Velike Kladuše zbog terorizma, priopćeno je u ponedjeljak iz ove pravosudne institucije.

Bajrektarević je proglašen krivim da je 7. travnja 2024. godine na svom Facebook profilu uputio prijetnje smrću više osoba. Pritom je objavio fotografiju na kojoj se nalazi u maskirnim hlačama, s maramom na glavi, automatskim oružjem naslonjenim na koljeno, nožem u ruci te crnom zastavom s arapskim natpisom.

Prema navodima presude, prijetnje su uključivale najave počinjenja terorističkog napada na osobe koje je nazivao „nevjernicima“ i „mnogobošcima“.

Sud mu je u ponedjeljak izrekao i mjeru sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja, kao i oduzimanje mobilnog telefona sa SIM karticama.

Ranije ove godine mu je bio određen pritvor zbog prijetnji državnoj tužiteljici i pripadniku policijske agencije SIPA putem društvene mreže Facebook.

Prema priopćenju iz Suda BiH, na ovu presudu dopuštena je žalba drugostupanjskome vijeću vijeću Suda BiH.